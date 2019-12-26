星宇擬進駐航空城 偕桃市府推機場經濟學

星宇航空與桃園市政府26日簽定合作意向書，雙方將共同推動「機場經濟學」，星宇航空也表達進駐桃園航空城的意願。目前桃園航空城將進入招商階段，300多公頃的產專區，將優先釋出90公頃土地，目前已有數十家業者表達進駐意願，據悉，星宇航空是目前表達意願投資者中，投資規模與面積需求最大的企業。

星宇航空在2018年5月成立後，9月就投資30億元將運籌中心設在遠雄自貿港區，包含機組員報到、航機24小時監控中心、地勤人員及飛航訓練中心等單位，預計明年7月完工，星宇除了內湖總部與遠雄港運籌中心外，也有大面積土地、作為營運基地的需求。

星宇航空董事長張國煒表示，雖然公司才剛開始營運，後續發展計畫仍需要土地，航空產業還有如食品供給、機上侍應品各種延伸上下游附屬產業需要發展，這個時間點正好桃園航空城開始招商，希望未來有機會能進駐航空城產專區。

航空城計畫總投資額5,000億元，是全台規模最大的國家級都市開發計畫，明年將進入實質開發階段，預計明年4月完成區段徵收公告，除了機場第三航廈、第三跑道等擴建計畫及建物遷建外，300多公頃的產專區土地也會優先釋出90公頃土地，後年底開始招商，規劃引進雲端、物流、生技、航空、智慧車、綠能等六大產業。

桃園市長鄭文燦表示，星宇創造多項航空業奇蹟，包括首航機票11分鐘秒殺、成立二年就買全新飛機、董事長親自開飛機回台、飛安和空服員制服影片網路瘋傳、米其林機上餐、短程單走道窄體客機提供WIFI服務等，未來除協助星宇航空後續在桃園發展，也藉由星宇進駐桃園，提升機場營運品質及能量，帶動更多航太、物流等相關業者，加入航空城的聚落發展，讓智慧創新的科技應用落實在航空城。

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