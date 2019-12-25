蘇花改通車 蘇澳至花蓮車程省近一小時

蘇花改明年1月6日將全線通車。公路總局副局長許鉦漳今天說，蘇花改將蘇澳至花蓮的距離縮短了18.6公里，行車時間省了59分鐘。

蘇花改有3路段，包括蘇澳至東澳、南澳至和平及和中至大清水，全長38.8公里，其中蘇澳至東澳去年2月已先通車。

公路總局今天邀媒體參訪明年1月6日將通車的南澳至和平、和中至大清水路段。

許鉦漳說，台9線為原本的蘇花公路，從蘇澳至花蓮全長102.6公里，現在的台9線是指蘇花改，全部完工後，蘇澳至花蓮全長84公里，比蘇花公路縮短了18.6公里，行車時間將從原本159分鐘減少至100分鐘，可省59分鐘。

原本的蘇花公路，公路總局改編為台9丁線。

台9線蘇花公路為東部與北部間唯一聯外公路，山區路段大部分臨海鑿岩闢建，邊坡因長期風化侵蝕剝落及颱風豪雨崩坍，常有交通中斷及人命損傷的風險，公路總局推動蘇花改，改善易落石坍方及肇事危險路段，100年動工，今年底達通車標準，明年1月6日，同時開放小型車及大客車通行。

許鉦漳說，蘇花改與舊蘇花公路有局部路段共線，舊蘇花公路的速限40公里，蘇花改的速限多半是60公里，蘇花改共有8個隧道，近3公里的仁水隧道是單孔雙向隧道，包含1線汽車專用道及1線機慢車道，速限皆為50公里，可行駛機車及自行車，除此之外，其他7座隧道都禁止機慢車和行人通行。（中央社）

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