台經院：製造業看未來半年景氣 信心更強了

台灣經濟研究院今（25）日公布最景氣動向調查，11月製造業營業氣候測驗點結束先前連兩個月下滑態勢，轉為上揚，認為當(11)月景氣為「壞」的比率降到27.6％，認為未來半年景氣會轉壞的比率會更降到17.8％。

台灣經濟研究院長張建一表示，今年1到11月的經濟走勢愈來愈好，出口表現也逐月回升，今年第四季可以確定轉為正成長，台灣經濟有希望愈來愈好。

惟需注意的是，台經院在調查過程，發現製造業各產業看待景氣差異極大，其中，化學工業、橡塑膠製品、金屬製品、皮革毛皮製品與運輸工具業廠商對當月景氣看壞比例超過四成，電子機械業與鋼鐵基本工業廠商看好未來半年景氣的比例超過三成五。

張建一分析，產業差異非常大是今年經濟情勢的一大特點，迄今仍看壞景氣的機械設備、金屬製品、化學材料等產業，多是與出口中國大陸市場、新興市場有直接關係，這些產業的明（2020）年展望，除非全球投資動能都上來，這些產業才有需求。

目前來看，明年景氣不會再更差，「但是能不能好起來，還不知道」，至少目前政府有在協助機械設備廠商，提供融資、新南向投資，以及出口地區的移轉等。

至於今年表現很好的電子資通訊業，張建一說，明年有5G應用需求大爆發，通訊相關產業前景不錯，伺服器、小型基地台等台灣可以製造，同時台灣擁有5G產業鏈的上游，如半導體機器設備，所以相關產業前景不錯。