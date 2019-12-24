5G競標破百回合 3.5GHz飆近550億元

5G第一波釋照今天進入第11天，3.5GHz頻段仍是兵家必爭之地，加上第二階段加速機制今啟動，昨已突破533.33億元的3.5GHz，今天經過2回合後，價格來到549.4億元，熱度再上升。

5G第一波釋照10日開始競標，底價訂為新台幣300億元，由中華電信、遠傳電信、台灣大哥大、亞太電信、台灣之星5大電信業者廝殺角逐，今天競標進入第11天。

5G第一波釋照至今已超過兩週，第102回合暫時得標總標金為新台幣562.79億元，最熱門的頻段3.5GHz目前暫得標金549.4億元，單一頻段就已接近550億元的天價，28GHz維持暫得標金13.39億元，已連續40多回合「冷靜」，1800MHz同樣尚無人出手。

為加快競標作業，NCC（國家通訊傳播委員會）今天將啟動第二階段加速機制，限制各家業者的需求上限；有別於第一階段加速機制，限制電信業者每回合提出的需求頻寬不能超過前一天提出需求的最高上限，第二階段加速機制則將時間壓縮更緊，將限制從前一天縮短為前半天。

3.5GHz頻段一如市場預期是兵家必爭的黃金頻段，競爭程度最激烈，已來到接近550億元的高價，由於5大業者在3.5GHz提出的總需求頻寬預估仍大於270MHz，就看是否有業者願意下修頻寬需求。

業者私下透露，加速機制進入第二階段，將加快電信業者修正策略，標金不宜太高應是基本共識，推估數量競標應該會在本週落幕。

第一階段5G競標落幕後，第二階段將有頻位競標之爭，雖然NCC規劃兩階段競標之間有7天的協商期，但協調成功的機率仍待觀察，而協商不成將會啟動第二階段頻位競標，產業人士判斷，由於這次釋出的270MHz 3.5GHz頻譜中，有「魚頭、魚肚、魚尾」之分，中段是最好、最乾淨頻段，恐怕會掀起電信5雄的鬥智角力戰，是否再度墊高競標金額，也成為市場關注焦點。

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