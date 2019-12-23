半導體需求增 11月工業生產轉正

經濟部23日公布11月工業生產統計，工業生產指數為114.24，年增2.15％，終止兩個月負成長態勢。統計處表示，因半導體高階製程需求升溫，加上台商回台擴增國內產能，推升國內製造業生產動能。

至於餐飲、零售，11月雙雙正成長，但批發業年減2.5％，全年難逃負成長。

在工業生產次指標中，值得注意的是，電腦電子及光學製品業生產指數168.37，創下歷年單月新高，年增29.08％，連續14個月呈兩位數成長。統計處副處長王淑娟解釋，主因中美貿易爭端促使廠商擴增國內產能，帶動筆電、伺服器、網通產品等產量明顯增加，加上手機持續朝多鏡頭規格發展，挹注行動裝置鏡頭、其他光學元件等需求增溫。

展望未來，統計處認為，由於全球經濟放緩、貿易活動降溫，抑低傳統製造業生產動能。惟隨中美貿易緊張情勢暫告緩解，有助提振市場信心，另5G、通訊、人工智慧AI及高效能運算等新興應用加速擴展，加上廠商持續回台投資擴增產線，將推升國內資訊電子供應鏈生產動能。預估12月工業生產指數年增2％～6％，全年則年減1％至-0.4％。

此外，統計處公布批發業11月營業額為8,607億元，較去年同期年減2.5％，減幅較上個月擴大，統計處解釋，批發業當中跌幅最大是建材批發業，年減9.4％，主因鋼材外銷減少。而11月汽機車批發業年增10.0％，主因新車持續熱銷，加上明年農曆春節較早，買氣提前所致。預估全年呈現年減2.5％。

內需方面，11月零售業營業額3,434億元，較去年同期年增5.4％，其中汽機車零售業年增12.7％，主因新年式車款買氣活絡及電動機車持續熱銷，推升營收成長。11月餐飲業營業額為637億元，年增5.7％，零售、餐飲雙成長，顯示內需熱度不減。

展望12月，統計處認為，批發業隨新興科技持續拓展，將帶動晶片、記憶體等電子零組件需求擴增，加上農曆春節備貨需求挹注，成長動能可望回溫。零售業受惠耶誕節及跨年商機，加上車商衝刺年底業績，及天氣轉冷帶動保暖衣物需求，將有助推升營收成長。餐飲業逢節慶及年底尾牙聚餐旺季，預期營業額將持續擴增，惟去年元旦連續假期墊高基期，年增幅度恐趨緩。

統計處預估，12月批發業年增率落在0％～3％，全年則是負成長2.5％。零售業12月營業額預測年增2％～5％，全年估成長5％。12月餐飲業營業額落在年減2％～年增1％，全年預估年增4％。