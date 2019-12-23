交通部28日定環狀線履勘日 年底通車無望

交通部今天說，28日舉行新北捷運環狀線第一階段履勘前置會議，履勘日目前未定，改善後才可通車；新北市府說，無法年底前通車，但尊重專業，安全無虞後通車。

新北市長侯友宜18日說，履勘委員如果排定24日履勘，如果履勘後問題能立即改善，就可能趕到年底通車；如果趕不到年底通車目標，就期待在安全無虞下儘早通車。

交通部官員下午接受中央社記者訪問表示，24日沒相關環狀線履勘規劃，預計28日開履勘前置會議，研商履勘當天實施方式、程序、分工及行程後，才決定履勘日期。

交通部官員說，履勘後，一般會再給許多意見，有些會要求通車營運前須改善完成相關意見才准許通車，屆時才由台北市政府及新北市政府決定營運通車日期。

新北市政府捷運工程局長李政安告訴中央社記者，環狀線履勘日完全尊重交通部專業決定，希望在安全無虞下儘速通車。

捷運局官員表示，原本期待最慢24日前可履勘，或許有機會年底前通車，依交通部規劃履勘前置會議訂28日，加上相關履勘意見改善、通車籌備作業，確定無法今年底前通車。

新北市府官員表示，交通部核定准許營運後，將由侯友宜與台北市長柯文哲共同決定通車日期，新北市府與台北市府將共同協調籌備通車典禮作業。

環狀線工程主辦機關台北市府捷運局主任秘書王偉表示，履勘完成後會有一些意見，改善完成、達到可營運條件後，交通部會發文給北市府，屆時北市府就能與新北市府討論通車日期，會全力配合交通部。

台北大眾捷運股份有限公司說，全力配合交通部履勘作業。（中央社）

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