北林口、南沙崙 AI雙聚落成形

發展台灣成為亞洲高階製造及研發中心，行政院政務委員龔明鑫表示，政院決設立「國際AI研發創新聚落」，落腳在林口、沙崙，形成「北林口、南沙崙」兩個國際AI研發創新聚落，整合國內外重量級AI團隊，並決定成立AI基金與國際重量級基金合作投資的方式，推動台灣成為亞洲最重要的AI聚落。

目前北林口已有亞馬遜AWS聯合新創中心、微軟新創、歐洲排名第一的startup bootcamp國際加速器等15家國際級加速器進駐，已有132家業者進駐林口新創園區，研華、緯創資通等，預計三年可加速1,000家新創成長。

林口的A7棟預計109年中完成以AI為主題的促參招商，AI實驗室與台灣人工智慧學校將進駐，打造亞洲最大AI聚落。

至於沙崙，龔明鑫說，沙崙綠能科技示範場域16日已正式啟動，未來沙崙不只是綠金聚落，更將是國際AI研發創新聚落，未來招商將借鏡北林口新創園成功經驗，引進加速器與孵化器、大型跨國企業或領導人的先進研究團隊進駐。

建構台灣為亞洲高階製造及研發中心，行政院近日研擬完成四大策略及具體作法最後拼圖，四大策略為強化產業聚落再塑完整價值鏈、深化軟硬整合智慧化及AI化、推動「領航企業研發深耕計畫」、打造綠色供應鏈提升產業國際競爭力。

深化軟硬整合智慧化及AI化的具體作法包含：推動「5+2產業創新2.0」、設立「國際AI研發創新聚落」等。在AI領域方面，行政院將透過大數據分析，及人工智慧學習，再升級已經十分傑出的製造、醫療與農業等科技，強化研發創新、應用及服務，並轉型升級為軟硬整合解決方案（total solution）的提供者，徹底滿足客戶的需求，擴大價值鏈。

推動「領航企業研發深耕計畫」已研擬完成，龔明鑫說，針對即將或正在台進行大規模投資、採購及提供就業機會企業，鼓勵其進行未來的前瞻技術布局，提供3～5年研發經費補助，補助比例不超過計畫總經費50％，使台灣成為亞洲研發重鎮。

補助研發項目鎖定二大類，一是國內外尚未具體成熟的技術，可在未來產業發展中，產生策略性的產品、服務或產業。二是具潛力可促使我國產生領導型技術或大幅提升重要產業競爭力及附加價值。