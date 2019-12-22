大型車駕駛有福了！年齡上限擬放寬至68歲

大型車職業駕駛人有福了！交通部在總統大選前再釋利多，今天公布有條件放寬大型車職業駕駛人執照年齡上限，將從65歲研議放寬到68歲。

交通部表示，適用對象限定行駛區域固定、駕駛行車路程較短、限制每日最高工時等三個條件下的貨運三業、遊覽車客運業（限駕交通車）、市區及一般公路客運業，而行車路程國道客運僅限台北往返基隆、桃園、宜蘭或其他相鄰縣市間國道客運路線。

交通部表示，也將研擬提出駕駛時間管控配套，盼這項政策能兼顧道路交通安全、高齡就業權益及回應運輸業界短缺員額的急迫需求。

其他職業駕駛人執業資格，計程車職業駕駛人持照年齡97年時由65歲延長至68歲；99年12月再放寬其他小型車職業駕駛人持照年齡延長到68歲；106年4月再放寬小型車駕駛人持照年齡到70歲。

交通部表示，這次研議規畫方案是參考小型車逐步檢討放寬作法，並考量大型車安全風險較高，應採更嚴謹的體格檢查標準，因此65歲至68歲大型車職業駕駛人每年應適用體檢標準，將比照現行68歲至70歲小型車職業駕駛人適用的體檢標準。

交通部進一步說明指出，依現行道路交通安全規則規定，大型車職業駕駛人持照年齡上限為65歲，逾65歲之大型車職業駕駛人可依規定換發小型車職業駕駛執照至年滿70歲。相關運輸業公會多次反映因駕駛人力不足及高齡化社會發展，建議放寬持照年齡上限至68歲。經蒐集其他國家作法，國際間多以駕駛人個人健康狀況作為駕駛執照核發依據，另配合總統已公布制定「中高齡者及高齡者就業促進法」保障高齡就業精神，因此交通部基於風險可控管及安全可確保之原則下，研議放寬職業駕駛人持照年齡上限課題。