明年薪情好嗎？近六成民眾預期不變

政府鼓勵企業有獲利要回饋員工、給員工加薪，但大部分民眾對此並不樂觀。國泰金控20日發布12月調查，有59.7％的受訪民眾預期明年月薪「維持不變」，預期可以微幅加薪3℅以內的則有27.4％，覺得可以加薪超過3％的只有4.9％的受訪者，同時間有8％的受訪者覺得自己明年會被減薪。

在年終獎金的期待上，有55.6％的受訪者預期是1～3個月，有37.1％的人預估是1個月以下，只有7.3％的受訪者預估年終可以超過3個月，相較2018年12月國泰金的同款調查，當時是56％預期1～3個月年終，36.5％認為不到1個月，有7.5％預期會超過3個月年終，比率雖然變化不大，但國泰金分析，今年民眾對年終獎金的期待是比去年「略顯悲觀」。

據主計總處公布最新薪資概況，10月全體受僱員工經常性薪資平均為4萬2,060元，成長率重回2％以上水準，但據國泰金12月的時事題調查，有59.7％的受訪者預估明年自己的經常性薪資，也就是月薪不會調整，預期明年會加薪者有32.3％，但27.4％的人是覺得調幅在0～3％，只有4.9％的人覺得會加薪逾3％。

同時間，有4.8％的受訪者覺得自己明年的月薪會比今年少3％以內，有3.2％覺得會減薪逾3％。

若回歸國泰金每月調查的薪資收入來看，12月有21.7％的受訪者，預期未來半年收入會比今年高的，也有17.4％的人預估未來半年收入會比現在少，所以加薪展望指數4.3，已連續三個月正數，代表認為會加薪的人還是比認為會減薪的人多，但其實長期都是有6成左右的人覺得薪資不會動，12月亦有60.9％。