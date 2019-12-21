明年電動機車補助來了 搶便宜要快

明(2020)年電動機車補助政策拍板，重型、輕型電動機車每輛補助金額由今年的1萬元減少為7,000元、小型輕型電動機車每輛補助金額由今年的7,200元減少為5,100元，不過，環保署明年起取消新購補助，僅提供汰舊換新重型補助5,000元、輕型和小型輕型3,000元。以新購重型電動機車來說，明年補助每輛減少6,000元。

經濟部官員提醒，想要享有較高額度補助的民眾，只要在12月31日前完成交車、領取牌照和由機車行或經銷商代為在工業局網站完成登錄，就可以「搭上末班車」享有今年的補助額度，因為今年不但補助金額較高，新購還有補助，重型每輛3,000元、輕型和小型輕型1,000元，重型每輛補助1.3萬、輕型1.1萬、小型輕型8,200元。

明年1月1日起，重型、輕型電動機車每輛補助7,000元、小型輕型每輛補助5,100元。換句話說，以新購電動機車來說，明年起重型每輛補助減少6,000元，輕型減少4,000元，小型輕型減少3,100元。

經濟部今年8月預估，明年編列13.73億元經費，補助約16.78萬輛電動機車。根據經濟部統計，去年實際補助7.92億元、7.86萬輛電動機車，今年截至12月12日止補助約15億元、15.14萬輛電動機車，累計近三年投入約37億元，補助近40萬輛電動機車。

經濟部已公告修正「推動電動機車產業補助實施要點」，明年1月1日起，一般民眾、獨資、合夥事業或法人購買合格廠商生產的合格電動機車，每輛補助金額，重型、輕型等級由今年的1萬元減少為7,000元；小型輕型等級由今年7,200元減少為5,100元；國產電池芯補助由今年的2,000元提高為3,000元。

環保署「機車汰舊換新補助辦法」也出爐，明年1月1日起新購電動機車補助退場，僅提供「汰舊換新」補助，淘汰老舊機車並新購電動機車，重型每輛補助5,000元、輕型和小型輕型補助3,000元。今年新購重型每輛補助3,000元、輕型和小型輕型補助1,000元。

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