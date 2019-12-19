財政部官員19日指出，遺贈稅免稅額與扣除額、綜所稅級距因物價漲幅未達調整門檻，因此2020年額度仍與2019年相同，但2021年有望調高。

另外，納保法的基本生活費因跟著主計總處前一年「全國每人可支配所得」中位數60％計算，因此每年都會調整，2020年申報2019年綜所稅時，預計每人基本生活費為17.5萬元額度，比2018年度多4,000元，四口之家的「基本生活費差額」有機會多出1.6萬元。

財政部在課稅年度前一年，依例會公布綜所稅、遺贈稅免稅額與扣除額、課稅級距等資訊。

官員指出，綜所稅免稅額、課稅級距及退職所得免稅額度，從2017年調整至今，物價累計漲幅約2.72％，接近調整門檻3％，明年暫不調整，預計2021年有望調高。

另外，遺贈稅免稅額與扣除額，從2009年調整至今，物價漲幅已達9.54％、接近10％調整門檻，若物價持續上漲，最快在2021年時也有機會調整。

現行贈與稅免稅額為每人每年220萬元免稅額、無扣除額。遺產稅免稅額為每人每件1,200萬元，而遺產稅六大扣除額包括：配偶扣除額493萬元、直系血親卑親屬扣除額每人50萬元、父母扣除額每人123萬元、重度以上身心障礙特別扣除額每人618萬元、被繼承人扶養之兄弟姊妹或祖父母扣除額每人50萬元、喪葬費扣除額123萬元。

至於我國現行綜所稅免稅額為70歲以下每人8.8萬元、70歲以上為13.2萬元，課稅級距分為五級制，54萬元以下（稅率5％）、54萬元～121萬元（12％）、121萬元～242萬元（20％）、242萬元～453萬元（30％）、453萬元以上（40％）。

退職所得免稅額則分為分年或單次領取。如果退職金是採取分年領取者，每年領取總額減除78.1萬元後之金額全數計稅。選用單次者，其所得額計算分成三個級距，一、18萬元乘以退職服務年資所得之金額免稅；二、36.2萬元乘以退職服務年資，所得金額扣除第一項級距，再以其半數課稅；三、超出36.2萬元乘以年資部分，全數計稅。