中經院上調今明年GDP成長率

台商回流對台灣經濟的效益讓全球銀行經研部門、各經濟機構大開眼界。中華經濟研究院19日上調今、明年GDP年增率各0.21和0.1個百分點至2.54％和2.44％。中經院長陳思寬表示，當初各界認為中美貿易紛爭會衝擊台灣經濟，但經過廠商調整產線，加上貿易衝突逐季放緩，反而帶來外貿部門持續挹注，讓2019年台灣經濟成長率表現「超乎預期」。

中華經濟研究院經濟展望中心主任彭素玲指出，台商回流帶給2019年國內實質GDP有很大的效益，其中又以國內投資項目最亮眼，公、私部門投資活動挹注強大，創造全年國內投資實質成長7.58％，為2011年以來的新高紀錄；其中民間企業投資成長7.36％，更為經濟長提供有力支撐。

由於2020年全球經濟走勢依然欲振乏力，主要國家經濟成長續往下行，彭素玲表示，在此國際經濟情勢下，加上比較基期因素影響，預測2020年台灣經濟成長率約2.44％，上半年成長率可望維持於2.6％以上，下半年走勢較為平緩。

她指出，明年台灣經濟成長模式仍偏重內需，預估內需對成長貢獻2.17個百分點。相對之下，國外淨需求因輸入成長高於輸出，貢獻降至0.27個百分點。

至於明年通貨膨脹率約1.02％，較2019年的0.54％增加0.48個百分點，物價環境仍屬溫和情勢。

中華經濟研究院19日同時公布2019下半年「臺灣採購經理人營運展望調查」報告，製造業共有76.0％受訪企業表示「美中貿易紛爭」對公司訂單、產能或營運造成影響，前三大影響層面依序為匯率波動或損失（43.5％）、訂單或客戶流失（38.9％），與既有營運或採購政策需調整（35.8％）。

研究團隊成員之一、台灣金融研訓院董事長吳中書指出，中美貿易紛爭對台灣廠商的影響占比自2018年12月以後未再明顯攀升，且全體製造業約有62.2％受訪企業「已經或計劃」採行措施以因應中美貿易紛爭；針對投資設廠及新據點的資金需求，67.6％的受訪廠商也表示資金已到位。