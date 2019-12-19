三大方案引資逾8,300億

中美第一階段經貿協議達成共識，惟經濟部研判，第二階段談判涉及國企補助、智財權等不易達成協議，經濟部次長林全能19日表示，投資台灣三大方案成功吸引278家台商、投資台灣8,332億元，創造6.7萬個就業機會，投資金額一定會落實，108年底就有2,398億元到位。

行政院長蘇貞昌在院會中強調，透過這三大方案及相關配套措施，台灣的產業供應鏈將更完整，加上高階人才優勢，可望打造台灣成為亞洲高階製造、高科技研發、半導體先進製程及綠能發展四大中心，為台灣未來30年經濟發展，打下深厚根基。這是蘇揆首次喊出打造台灣成為亞洲高階製造等四大中心。

經濟部昨在行政院會報告「投資台灣三大方案執行情形」，包括歡迎台商回台2.0行動方案、根留台灣企業加速投資行動方案及中小企業加速投資行動方案，預計三年總效益可達投資1兆3,500億元，創造產值3兆2,568億元，並提供本勞11.8萬個就業機會。其中，中小企業投資後續還有85家候審。

而六都投資分布情形，以桃園市獲投資1,975億元居冠、高雄市1,642億元次之、台中市1,560億元第三，其餘台南市1,320億元、新北市270億元、台北市40億元。

由於中美第一階段經貿協議已達成共識，三大方案投資能否落實備受關注，林全能表示，中美貿易戰近期雖有緩和跡象，但關稅已提高，很多台商回台投資著眼這部分，且看到大咖回流，在大廠帶動下，在地供應鏈加碼，有信心投資一定會落實。

經濟部投資台灣事務所執行長張銘斌強調，台商回台黃金期在這三年，投資金額可逐年到位，今年底可落實投資2,197億元，明年2,267億元、後年1,977億元，2022年以後有656億元。包括智邦、慶豐富、迅得、啟基等七家公司整建廠房年底就可完工，後續將開始量產。

此外，經濟部19日通過維熹科技、昶典工業、台亦科技、安碁科技四家台商擴大投資超過18億元，累計已有164家台商回台投資約7,116億元；而根留台灣方面，本周通過晟田科技投資7千萬元。截至本周已34家根留台灣企業投資約851億元。