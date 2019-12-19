周奕成：啟動第八次修憲 立委增至250席

明年1月11日即將選第10屆立法委員，前第三社會黨發起人周奕成今天表示，現有113席立委席次太少，產生眾多亂象外，也無法培養優秀政務官，他主張啟動修憲，將立委席次增加到250席。

周奕成是野百合學運代表人物之一，近10年來遠離政治，投入地方文創產業工作，成為大稻埕創生靈魂人物。他今天下午到中央通訊社演講，針對即將舉行的總統及立委選舉，他直言，2005年的第七次修憲，將立委席次減半，是錯誤的決策，應該要再調整。

周奕成說，這樣的立委席次會造成很多問題。比如說，從馬英九政府時代到現在的蔡英文總統執政，其實都出現閣員難尋的問題，因為找不到適合的人選，只好找大學教授入閣，卻常因不熟政務，短期內就鎩羽而歸。

他認為，如果將立委席次增為250席，不分區的席次就可以再增加，人才可以從立委這個職務開始歷練，兩屆任期政務嫻熟後，就能成為優秀的政務官，為國效力。他還說，他私下和許多立委交換意見，許多人都贊成增加立委席次。

周奕成說，他主張修憲已經長達12年，許多人都說修憲門檻太高、做不到，既然做不到就沒有進一步討論的必要。但他認為，如果大家有共識，修憲並非毫無可能，各政黨的主其事者不應該懷抱失敗主義，應該要積極推動政治工程的改革。

他表示，第八次修憲比前七次難度都高，因為前七次修憲不需要公投複決，而且公投的有效同意票還要超過選舉人總額的半數才能通過，門檻真的非常高。不過正因如此，他認為可以藉由修憲展現台灣擁有自身主權。

針對目前急速變遷的國際情勢，以及中國對民主的威脅，他認為反而把台灣推上了對抗反民主浪潮的最前線，因此台灣在現今的國際情勢中占了極重要的地位。他稱這是台灣「獨特國家的天命」，台灣應高舉自由民主的普世價值，就能在世界上占有一席之地。

周奕成說，當今自由民主正遭受挑戰，早期外界要求中國民主化，中國都採取「道歉說」，也就是對不起，現在做不到民主，因為中國內部問題非常多，希望得到諒解。但中國崛起後已放棄「道歉說」，變成否定民主、中國不需要民主，現在更演變為鼓吹中國這種不民主的方式比較好，甚至還「教你怎麼做」。

在此情勢下，周奕成說，亞洲國家卻並未出現強有力捍衛自由民主的代表，不管是日相安倍、南韓總統文在寅都不是，而台灣未來的領導人，最適合擔任這個角色，也必然成為帶領阻抗反民主浪潮的「民主先生（女士）」。（中央社）

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