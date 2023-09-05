全台彩券行大當機！台彩：已陸續恢復中

台灣彩券5日上午宣布中秋節加碼即將啟動，然在下午6點多全台不少地方的彩券行紛傳出當機情情況，台灣彩券表示，因今晚6:27分左右彩券系統對外連線服務異常，導致經銷商的投注機無法交易，影響銷售及兌獎服務，台彩目前緊急搶修系統並於晚間7:13分陸續恢復，台灣彩券公司對此狀況造成不便深感歉意。

（工商 黃惠聆）

台彩今（5）日中秋加碼，同時也將開出大樂透頭獎1億元，沒想到卻傳出全台彩券行大當機，根據彩券行提供的畫面，從傍晚6點多，機台上就顯示了「通訊錯誤」的畫面，許多彩券行的業者也都傳出哀號，彩券行也表示，「原本以為機器重開就好了，沒想到還是不行，打給台彩客服，也完全打不進去」。

台灣彩劵5日傍晚18時30分許因不明原因訊號中斷，經銷商電腦無法連線，全台當機無法銷售。圖／中時 陳麒全

（ 中時新聞網 王柏文 、中時、 陳麒全）

迎中秋節買氣，台灣彩券今天上午公布中秋加碼方案，4款遊戲加碼總獎金達新台幣6.6億元，不過今晚傳出因中秋加碼活動太熱絡，導致機台當機。台彩表示，尚在釐清狀況。

台彩日前宣布4款遊戲加碼方案，包括威力彩自9月11日起視頭獎累積金額機動加碼2億元，大樂透自9月12日起加開100組100萬元，39樂合彩連續18期「二合」玩法獎金提高至1500元，BINGO BINGO賓果賓果9月29日起連續16天獎金加碼。

稍早傳出許多彩券經銷商機台當機，起初彩券行以為是自家機台網路連線異常，經重新開機，仍無法運作。台彩表示，目前尚在釐清狀況。

（中央社）

延伸閱讀

好市多會員突收「信用卡年費」1關鍵免繳

台彩中秋加碼將啟動 總獎金高達6.6億元

4張千萬發票還沒人領 詳細中獎地點曝光