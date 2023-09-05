日本單親媽淚曝2困難「僅台灣人接受我」

日本YouTuber早奈惠分享，她是一位單親媽媽，當初和日本男友相戀1個多月後就意外懷孕，男方堅決不要孩子，而她考慮許久決定要獨立生產並扶養小孩，但孩子出生後她在日本遭遇了許多困難，因為日本社會對單親媽媽不太友善，不僅找工作不易，也很難交男朋友，她坦言真的有時會想放棄，但台灣人卻接受了她，讓她非常感動。

日本YouTuber早奈惠在《不要鬧工作室》的影片上分享，4年前她接受《不要鬧工作室》的採訪以後，抱持著要找到台灣男友的心回去日本，沒想到最後卻和日本人墜入愛河，而且兩人在一起一個月後，她就意外懷孕，男方表示不要小孩，她本身也猶豫許久，因為擔心養不起小孩，但幾經思考後，她覺得孩子有生存的權力，加上她的媽媽當時罹癌缺乏生存勇氣，因此她決定留下孩子。

早奈惠表示，後來她開始獨自扶養兒子，但身為一位單親媽媽，在日本的社會生活很辛苦，也很難被接受，除了照顧孩子，導致工作很難找之外，想要找對象也很不容易，很多日本男生都無法接受她有孩子，因為在日本有許多單親媽媽靠著找男友維持生計，因此很多男生很排斥。

早奈惠指出，她沒想過要靠男生來養她和孩子，從懷孕到生產她都是靠自己，唯一沒有獨立的地方就是接受台灣人的溫暖。當初她決定要當單親媽媽以後，她拍攝YouTube影片分享心路歷程，沒想到竟然收到許多台灣人的鼓勵和支持，在每一個想放棄的夜晚，都是台灣網友的留言帶她挺過去。早奈惠也分享自己未來的目標，希望能在40歲以前買房子給媽媽，並為了兒子努力存錢。

影片引起網友討論，「她一直很努力，從在台灣生活突然消失，最後跑到日本說她要生小孩，一路走來非常辛苦」、「很可愛的日本媽媽，祝福妳無論在哪裡，都能幸福快樂」、「一個月內墜入愛河+懷孕，最後決定不結婚，但獨力生產及撫養小孩，真的是各方面都很強大的單親媽媽」、「加油！台灣人支持妳」。

（中時新聞網 何立雯）