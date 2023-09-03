台東大停電影響全縣1/3用戶 近5成復電

海葵颱風已於今(3)日下午3時40分登陸台東東河鄉，挾帶強風豪雨造成台東縣1／3用戶停電。台電表示，在台電積極搶修下，截至今日下午5時，台東縣停電戶數中已有近5成復電。但由於台東重安變電所仍處於停電狀態，且馳赴各地搶修之人員，受風雨增強影響，搶修工作受阻，預估今晚台東地區將有部分用戶無電可用，敬請民眾諒解。

台電指出，將在確保搶修人員安全的前提下，如風雨稍歇，立即啟動搶修。

台電補充說明，下午颱風登陸台東後，15級強風橫掃，台東重安變電所與東成變電所因強風豪雨而停電，造成台東縣截至下午5時，一度造成4萬餘戶無電可用。東成變電所經搶修已恢復供電，但重安變電所仍處於停電狀況，造成台東超過2萬戶持續停電。風雨狀況持續，搶修人員在風雨中寸步難行，連帶影響搶修工作。

台電指出，目前係海葵颱風影響最劇烈的時候，截至今日下午5時，全國曾停電戶數70,385戶，其中37,007戶已修復，33,378戶尚未復電，包括台東縣22,822戶（包含長濱鄉4,576戶、鹿野鄉4,508戶、東河鄉3,114戶、池上鄉2,697戶、成功鎮2,667戶、卑南鄉1,537戶、關山鎮1,335戶、海端鄉1,286戶、延平鄉1,076戶等）、花蓮縣8,746戶、屏東縣654戶、宜蘭縣607戶、新北市405戶。台電強調，台電將隨時視風雨情況出動搶修，在確保安全的狀況下儘速為民來電。

（中時 王莫昀）

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