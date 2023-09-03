海葵登陸周一再放颱風假？這2地有機會

中颱海葵今天清晨5時暴風圈觸陸，預估下午登陸台東，今天嘉義以南、東部8縣市停止上班上課，至於明天周一是否有機會再放颱風假，中央氣象局表示，要看颱風被破壞的程度，今天白天會有周一的風雨預報，要再觀察。氣象局指出，颱風周一清晨至上午出海，若登陸前路徑沒向北擺動，陸警範圍大概維持目前16縣市，南部、東半部有機會明天繼續放颱風假。

海葵颱風陸上颱風警報擴大至16縣市，包括宜蘭、花蓮、台東、新竹縣市、苗栗、台中、彰化、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、恆春半島、澎湖應嚴加戒備。目前僅北北基、桃園未納入陸警。今天宣布停班停課縣市為嘉義縣市、台南、高雄、屏東、台東、花蓮，澎湖是中午12點後停班課。

氣象局預報員曾昭誠表示，海葵颱風預計今天下午登陸台東，周一清晨至上午在南高屏一帶出海，若登陸前路徑沒向北擺動，陸警範圍會維持目前縣市，海葵未來還有稍增強的空間，但若沒增強，現在就是最強的時段。今天到周二台灣受颱風及外圍環流影響，今天到周一影響最大，全台有雨，東半部有豪雨，颱風通過中央山脈後，南部、中部以北有大雨或豪雨。周二颱風向大陸移動，南部、東部、中部山區仍有大雨或豪雨機率。

明天周一是否有機會繼續放颱風假，曾昭誠表示，要看颱風被破壞程度，目前風雨預報只到今晚，今天白天會有明天的風雨預報，持續觀察，而周一南部、東半部仍是颱風影響最大的地區，有機會放颱風假。

海葵雨彈向西進攻 16縣市豪大雨特報

受海葵颱風及其外圍環流影響，雨區向西半部山區擴大，氣象局發布16縣市豪大雨特報，今日宜蘭縣山區、台東縣山區及花蓮縣有局部豪雨或大豪雨，宜蘭縣、台東縣、蘭嶼、綠島有局部大雨或豪雨，北北基及桃園到屏東山區有局部大雨發生的機率，山區慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區慎防淹水。

氣象局表示，今日受到海葵颱風影響，東半部、南部地區及中部以北山區整天有陣雨，尤其東半部地區有豪雨以上降雨，南部地區及中部以北山區下半天起雨勢漸大，有大雨或局部豪雨發生的機率，其他地區亦有間歇雨勢。

風力部分，預計台東（含蘭嶼、綠島）沿海空曠地區將有12級以上的強陣風，台灣各沿海空曠地區及澎湖、馬祖將有10至11級強陣風，其他地區及金門亦有8至9級強陣風，請特別注意天氣的變化並做好防颱準備。

氣象局表示，海葵凌晨4時中心位於台東的東方約200公里之海面上，中心持續向西接近台東地區，在此過程強度及暴風半徑仍會稍增強，今明兩天為影響台灣最明顯的時間。

（中時新聞網 莊楚雯）