試吃40間知名蛋黃酥！她曝這家最頂 不二坊只排第2

中秋節快到了，許多民眾已開始預購月餅，一名女網友分享，她不惜暴肥5公斤試吃了40間知名蛋黃酥，點評出最強前4名給大家參考，其中冠軍不是彰化老字號名店「不二坊」，也不是比演唱會票更難買的「陳耀訓」，而是台中老店「聯翔餅店」，她表示好吃不貴又免排隊，CP值超高，回購率高達99％。

一名彰化女網友日前在Dcard上發文分享，每年中秋節都要經歷一波「蛋黃酥之亂」，騎機車經過彰化名店「不二坊」都是險象環生，因此她決定來破除魔咒，花2個月時間品嘗全台40間知名蛋黃酥，胖了5公斤做出超詳細點評。而她心中前4名的蛋黃酥分別是台中老店「聯翔餅店」、彰化「不二坊」、「紀家」及「陳耀訓麵包埠」。

女網友表示，台中老店「聯翔餅店」有官網和許多分店可以訂購，幾乎不太需要排隊就可以買到，而且他們家的蛋黃酥皮酥、紅豆綿密、蛋黃香，真的很好吃，然後一顆約65.2公克，但只要50元，CP值超高，是99％會回購的店。

女網友指出，第二名的「不二坊」是彰化的老字號名店，蛋黃酥好吃又不算太貴，一顆約60公克50元，但是整體來說偏甜，而且超級難買，現場排隊人潮洶湧，電話完全打不進去，因此回購指數僅90％；第三名「紀家」是不二坊師傅出來開的店，紅豆餡沒那麼甜，但有點偏乾，一顆58.2公克47元，好吃又不貴，回購率大概80％。

女網友也說，第四名則是比演唱會門票還難搶的「陳耀訓麵包埠」，獨特的濃厚奶油香是招牌，紅豆餡是她吃過最綿密的，蛋黃也很香，一顆71.9公克比其他家的蛋黃酥還要大，但是價格也很驚人，一顆就要98元，回購率約80％。

另外女網友也整理出了各種送禮指南，除了針對不同身分的人給出建議，還超有創意做出適合12星座的蛋黃酥送禮指南。吸引千人朝聖狂讚，不少網友留言討論，「從Dcard跪到IG來，感謝蛋黃酥神人」、「太猛了 居然連窯幸福都有！我彰化人也是最近才知道這間回購率70%感覺可以買買看」、「這評測很猛耶！」

（中時新聞網 何立雯）