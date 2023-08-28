誠品生活新店進駐裕隆城 5大逛點一次看

誠品生活新店宣布將於9月28日開幕，位於新店裕隆城、緊鄰7千坪生態公園，在1.9萬坪空間裡有多達250家品牌進駐，包括20家主題餐廳、近百家世界美食、戶外咖啡座、露天啤酒吧，及UNIQLO、niko and、studio CLIP、GLOBAL WORK、2nd STREET等10大連鎖品牌的旗艦大店。

誠品生活新店試圖打造一座立體微型城市，有挑高30米天井的書店、全新兒童書店，及集結食衣住行育樂近250家品牌進駐，涵蓋香氛保養、時尚風格、運動休閒、兒童親子選品，韓國照相館、日本藥妝、中藥養身、快速剪髮、生鮮超市、居家美學、鞋包保養等品牌一站體驗。

官方建議5大遊逛重點：

1.攀登知識高地：位於4F的書店擁有30米挑高天井，長達50米的閱讀大道及豐富多元的閱讀專區，入口處以歐洲經典書店為概念打造「閱讀窗景」，呈現經典人文及文學作品；響應熱門串流與影視作品閱讀潮流的「全球讀影專區」，即時推薦影視小說及動畫作品；「多媒閱讀專區」提供線上下串連服務，同步展出電子書；全新兒童書店引進科技共學讀本、科學玩教具等。

為款待誠品會員，緊鄰書店旁有全台最大的黑卡會員專屬空間eslite premium，融合戶外「野花園」露台，有精選書牆，每月提供10張免費飲品招待券，邀請黑卡會員自在閱讀。

2.國際連鎖大店挖寶：UNIQLO、niko and、studio CLIP、GLOBAL WORK等逾10家知名連鎖品牌，還有出國挖寶必逛的日本最大二手商店2nd STREET，將從日本直送逾5千件精選商品，並提供收購服務。

3.生活服務包辦：首家引進韓國精緻攝影技術的Holo＋FACE，提供高CP值妝髮造型、專業攝影及精緻修圖服務，享受「1對1一站式明星級」體驗；安永鮮物、誠品知味提供在地小農好物與國際嚴選食品；中藥行「登義」把百草櫃搬進誠品，提供一系列藥膳養身漢方茶；QB HOUSE東京平價快剪、日本知名藥妝通路松本清，及專業服飾修改及鞋包清潔保養服務。

4.吃遍美食之城，包括誠品行旅打造的聚聚樓全新店點，全新店裝的點點心、瓦城、新馬辣、涓豆腐、時時香、燒肉chacha、NINI尼尼義大利餐廳、靜岡勝政日式豬排、樂天皇朝、TGI FRIDAYS、蘇杭365餐酒館等近20家大型主題餐廳進駐。

人氣特色名店，有台中必訪美食「NINI尼尼義大利餐廳」及從台中紅到台北的「青春漢堡」，「Kamekona Hawaii夏威夷鐵板燒」現煎龍蝦、牛排、干貝、鮑魚等，還能欣賞主廚火焰秀、耍刀、甩蛋等花式演出，蔬食餐飲「養心茶樓」打造全台獨家品牌「養心沙龍」提供中西融合蔬食料理。 人氣甜點有「英格莉莉」以豹紋厚鬆餅、鳥籠三層架下午茶聞名，是網美打卡地標；來自新竹的「Mum,Mum饅饅好食」主打韓式及美式風格搭配手作新鮮水果減糖配方的蛋糕；網路預約名店「香．甜生活La Vie Friande」提供結合季節旬果的法式優雅甜點。

5.體驗綠景生活，設計師於店內逐層打造「野花園」露台，同時設置親子與寵物友善的戶外露天座席，有CAFE!N、Helinox、星巴克三大咖啡品牌進駐，提供早餐限定時段，星巴克在公園景觀第一排落羽松廣場打造戶外露天咖啡座，還有來自虎頭山秘境咖啡NxCoffee首次進駐商場，打造AI科技感咖啡廳。另外，誠品酒窖提供逾4千5百款酒類，金色三麥及默爾pasta&pizza設置露天啤酒吧，並延長營業時間至深夜。

誠品生活新店首家引進韓國精緻攝影技術的Holo＋FACE，提供1對1明星級體驗。圖／業者提供

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