蘇拉不登陸？專家曝這4縣市颱風假機率大

中颱蘇拉的預測路徑往南修正，天氣職人吳聖宇表示，預估周三深夜到周四凌晨之間，颱風中心通過恆春以南海面，不登陸台灣，周四白天進入台灣海峽南部，晚間向西遠離，按這路徑，最快今深夜發海警，明天下午發陸警，周三、周四是影響最大的時候；由於蘇拉環流小，台東、恆春半島、花蓮及高屏地區有較大風雨，意即這4縣市放颱風假機率較大。

吳聖宇今早在臉書發文，蘇拉位在大範圍的季風低壓中，東邊還有其他熱帶低壓發展，牽制並主導蘇拉颱風的路徑，使颱風的動態變化相當複雜，不好預測，但依照今晨最新資料，大趨勢已比較明朗，預估今天（28日）蘇拉颱風在呂宋島東方海面逐漸轉北，周二（29日）碰到低壓帶北側的副熱帶高壓後，開始加速往西北移動，周三深夜到周四凌晨（30、31日）之間，颱風中心可能通過恆春以南海面，周四白天進入台灣海峽南部，晚間之後逐漸向西遠離，周五（9月1日）趨向廣東汕頭一帶沿海。

吳聖宇表示，按這路徑，最快今天深夜有機會發台灣東南部海域、巴士海峽的海上颱風警報，明,中天下午有機會先發布台東、屏東地區的陸上颱風警報，之後陸警範圍將陸續擴展到花蓮和雲林以南各縣市，雲林以北到大台北、宜蘭一帶預估不在暴風圈影響範圍內。接著周四深夜解除陸警，海警周五下午或晚間才有機會解除。

吳聖宇表示，周三、周四仍是颱風影響最大的兩天，由於蘇拉環流小，風雨集中在颱風中心附近，台東、恆春半島距離中心最接近，算首當其衝的區域，風雨最明顯，其次是花蓮、高屏地區有比較大的風雨，再來是宜蘭到大台北、桃園一帶，受到颱風外圍環流配合地形作用，有一陣一陣的降雨及較強的偏東陣風。

至於新竹以南到台南以北地區則預估會受到中央山脈地形屏障，風雨相對較弱，甚至有可能不會有太明顯的感受。海面上的風浪則是今晚到明天白天會先開始加大。

（中時新聞網 莊楚雯）

颱風蘇拉減弱為中颱可能再增強 吳德榮：路徑南修通過巴士海峽

氣象專家吳德榮表示，颱風蘇拉今天稍微減弱至中颱上限，且路徑南修由巴士海峽穿過，中心是否登陸仍無法確定；另外，預估颱風海葵今天將生成，是否與蘇拉相互影響仍待觀察。

中央氣象局最新颱風資訊，第9號颱風蘇拉清晨2時已減弱為中度颱風，中心位於鵝鑾鼻南南東方740公里海面上，逐漸轉北後再轉西北接近台灣，在此過程中仍有增強可能性，基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海有長浪發生的機率，前往海邊活動務必注意安全。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，最新中央氣象局預報資料顯示，颱風蘇拉稍減弱為中颱上限，未來再增強為強颱；今天在呂宋島東北方海面逐漸轉北、明天再轉北北西，完成打轉一圈的過程；30日轉向西北、向台灣逼近，31日中心在台灣南端近海。

吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，蘇拉打轉後，轉向西北，30日晚間中心經台灣南端近海；雖然最新資料尚無法確定蘇拉是否登陸，但其鄰近台灣時，強度正值巔峰，不可輕忽暴風圈帶來的威脅。

吳德榮提到，輕颱丹瑞快速向西北轉北大迴轉，漸行漸遠。另一熱帶低壓在關島西方海面，今天將發展成第11號颱風海葵，由於各國模式模擬其結構及動向差異甚大，9月1日之後是否會與蘇拉產生藤原效應並不是很確定，需再觀察。

吳德榮提到，最新歐洲模式模擬顯示，今天蘇拉外圍氣流沉降、水氣少，天氣晴熱，中午注意防曬；午後山區有局部雷陣雨，並擴展至部分平地。明天蘇拉逐漸接近，東半部水氣漸增，轉有局部陣雨，北部晴轉多雲偶有局部短暫陣雨，中南部近山區午後有局部雷陣雨。

吳德榮說，30日蘇拉逼近，東半部及屏東有明顯降雨，風力逐漸增強，西半部受地形屏障，雲量增多，南部晚起風雨增大；31日蘇拉雖受地形強力破壞而迅速減弱，但各地受暴風圈影響最大，應嚴加戒備。

吳德榮表示，9月1日蘇拉持續減弱，局部地區仍有明顯降雨及強陣風，仍應戒備。9月2、3日台灣附近水氣多，大氣不穩定，易有大雷雨伴隨劇烈天氣，如雷擊、強風、瞬間強降雨等，需注意。

（中央社）

強颱蘇拉「一點都不俗辣」 專家示警：環流小但非常搖滾

強颱蘇拉路徑轉彎，27日晚間20時位置在菲律賓外海打轉，以每小時10公里速度，向東北東進行，氣象專家提醒，雖然蘇拉的七級暴風半徑只有150公里，但不能看輕蘇拉的威力，預估強度會再增強。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文指出，從衛星雲圖上觀測，目前的蘇拉看來這麼小一隻，但是「強度跟大小未必成正比」，且蘇拉在北上往台灣靠近的過程中，強度會再增強，範圍也會稍微擴大一點。

粉專提醒，蘇拉颱風不大，路徑差一點就會差很多，「靠近颱風的地方就會非常搖滾」。

無獨有偶，氣象達人彭啟明27日晚間也示警，其實蘇拉「一點都不俗辣」，外圍環流的閃電對流非常旺盛，和正在將發展的海葵相比差很多。

彭啟明表示，蘇拉中心是否登陸明天（28日）會更確定，但颱風暴風圈環流影響勢必難免，「暴風圈碰觸時，恐是颱風最強的時候」，呼籲東半部及南部民眾要預作防颱準備。

（中時新聞網 吳長諭）