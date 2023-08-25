蘇拉颱風5成機率登陸花蓮 專家曝時間

蘇拉颱風5成機率「登陸花蓮」專家憂：侵台時間拉長

輕颱蘇拉目前在菲律賓東方海面上，今天到下周一（25至28日）受大氣環境影響，會先打轉一圈，下周二開始往西北至偏西方向前進。氣象專家賈新興表示，歐洲模式模擬路徑顯示，蘇拉有4至5成機率在下周四從花蓮登陸，登陸後速度變慢，拉長影響台灣的時間。

賈新興在YouTube頻道指出，蘇拉今天到下周一在菲律賓東方海面上轉一圈後，下周二開始朝西至西北方向移動。根據歐洲模式模擬資料顯示，蘇拉北上後，有4成至5成機率在下周四清晨從花蓮登陸。

賈新興表示，依照以往經驗來看，颱風從花蓮登陸後，路徑會稍微南偏，且移動速度變慢，他憂心表示，屆時颱風影響台灣的時間將拉長，累積雨量較大，造成傷害也會比較明顯，提醒民眾一定要留意。

(中時新聞網 方翊倩)

蘇拉不排除下周二發海警 專家疾呼4縣市先防颱

蘇拉颱風來勢洶洶，中央氣象局指出，蘇拉可能直接登陸，也可能偏南從巴士海峽通過，不論未來路徑如何，下周三、四（30、31日）對台灣影響最明顯；依照目前路徑來看，不排除下周二發布海上颱風警報。氣象專家也點名花蓮、台東、宜蘭、南投山區的民眾先做好防颱準備。

氣象局預報員劉宇其說明，蘇拉颱風目前位於台灣東南方400多公里海面上，強度持續增強，今天起先往呂宋島南下，下周一（28日）再轉往西北方向移動，下周三來到台灣東南方不遠處，開始影響台灣。

有關蘇拉颱風未來路徑，劉宇其指出，部分模式模擬蘇拉將登陸台灣，也可能偏南從巴士海峽通過，不論未來路徑如何，下周三、四是影響台灣最明顯的時間，東半部周三開始出現大雨，如果颱風登陸或接近台灣，各地天氣都會受影響。

至於何時會發布颱風警報？劉宇其表示，依照目前路徑來看，不排除在下周二發布海上颱風警報，不過不確定性仍大，提醒民眾持續留意颱風動態。

氣象粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》發文表示，蘇拉路徑仍有調整空間，周日、下周一將初步明朗，並呼籲花蓮、台東、宜蘭、南投山區的民眾先做好防颱準備。

（中時新聞網 方翊倩）