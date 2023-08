每天走3千步增為萬步 網紅身心狀況曝

隨著科技發展與生活型態改變,久坐不動成了現代人的通病,就連從事運動專業人士也難以避免。美國一名健身網紅日前表示,自己除了日常訓練之外,平日也花大量時間坐著工作,久而久之愈來愈提不起勁,於是決定每天走一萬步,連續實行一個月後,發現對身體和心理都帶來正向改變。

根據美國《男性健康》(Men’s Health)雜誌報導,健身網紅鄧罕(Austin Dunham)在YouTube上擁有超過百萬粉絲,但他坦言,私底下除了健身之外,其實也是久坐一族。他說,因為大多時間都坐著處理工作,每天平均走路只有3到4千步左右,長期下來,漸漸覺得身體「失去活力」,於是決定要做出改變。

鄧罕制定計劃,每天走一萬步,持續一個月。他表示,早上起來第一件事,就是先走5千步,「我不再像以前那樣醒來就吃早餐、瀏覽媒體,而是用好習慣開啟一天的生活,只有我、陽光和新鮮空氣。」

經過一個月,走了30萬步後,鄧罕表示自己變瘦了。雖然他在日行萬步期間也同時控制飲食,但他認為,自從步行距離增加後,他每天消耗、燃燒的卡路里也更多,自然而然瘦了下來。

最重要的是,他感覺自己變得更有精神、能完成更多工作,心理狀態也更加積極、愉悅。他說,「我從事遠端工作,長期下來,會感覺自己變得憂鬱,我知道這是因為我整天待在家裡,去健身房,然後又回家的緣故。」而現在,到戶外「走走」變成他生活的一部分,而不只是待在室內用跑步機,「我的心情更放鬆、積極,壓力也減輕了,走路影響我生活各個層面。」

(中時新聞網 黃凡甄)