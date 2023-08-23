每天走3千步增為萬步 網紅身心狀況曝

隨著科技發展與生活型態改變，久坐不動成了現代人的通病，就連從事運動專業人士也難以避免。美國一名健身網紅日前表示，自己除了日常訓練之外，平日也花大量時間坐著工作，久而久之愈來愈提不起勁，於是決定每天走一萬步，連續實行一個月後，發現對身體和心理都帶來正向改變。

根據美國《男性健康》（Men’s Health）雜誌報導，健身網紅鄧罕（Austin Dunham）在YouTube上擁有超過百萬粉絲，但他坦言，私底下除了健身之外，其實也是久坐一族。他說，因為大多時間都坐著處理工作，每天平均走路只有3到4千步左右，長期下來，漸漸覺得身體「失去活力」，於是決定要做出改變。

鄧罕制定計劃，每天走一萬步，持續一個月。他表示，早上起來第一件事，就是先走5千步，「我不再像以前那樣醒來就吃早餐、瀏覽媒體，而是用好習慣開啟一天的生活，只有我、陽光和新鮮空氣。」

經過一個月，走了30萬步後，鄧罕表示自己變瘦了。雖然他在日行萬步期間也同時控制飲食，但他認為，自從步行距離增加後，他每天消耗、燃燒的卡路里也更多，自然而然瘦了下來。

最重要的是，他感覺自己變得更有精神、能完成更多工作，心理狀態也更加積極、愉悅。他說，「我從事遠端工作，長期下來，會感覺自己變得憂鬱，我知道這是因為我整天待在家裡，去健身房，然後又回家的緣故。」而現在，到戶外「走走」變成他生活的一部分，而不只是待在室內用跑步機，「我的心情更放鬆、積極，壓力也減輕了，走路影響我生活各個層面。」

文章來源：What This Guy Learned While Walking 10,000 Steps Every Single Day

（中時新聞網 黃凡甄）