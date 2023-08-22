這2類人勞退自提6% 年省好幾萬曝光

「勞退新制」自2005年開始施行，規定雇主必須提撥最低6％的勞工薪資至勞工的個人勞退帳戶。而勞工也可以自行決定提撥薪資0～6％至個人勞退帳戶中；然而，多年來自提率成效不彰，至去（2022）年底自提率僅約13.3％，也就是有高達86.7％的勞工沒有自提。

據主計總處2021年統計，全體25歲勞工每年薪資中位數落在50.6萬元，若以每年薪資成長率2％計算，在現行雇主提撥薪資6％下，假設女性60歲退休開始提領到內政部110年簡易生命表公布的平均餘命84.25歲，每月勞退金額僅可領5,481元，遠遠不及每人每月消費金額平均的23,513元。

若以3％通膨之下，現值的1,000萬元，30年後實質購買力恐怕剩412萬元，低利時代造就實質負利率，放著資金不動就是坐等貶值，唯有盡早學會用對方法進行投資，才有機會逐步累積到足夠的退休金。

那麼哪些人適合自提？投資達人建議兩類人可提撥薪資6％，包括沒有理財觀念者及高收入者，前者無法控制消費慾望，自提能強迫儲蓄，而後者若在所得級距20％以上，以每年免稅額上限10.8萬元計算，可以少繳2.16萬元的所得稅，省稅效果明顯。

至於哪些人不適合自提呢？年收入低者就不建議自提，若現金流有限，自提只是節稅而已，對高所得級距自提比較划算，小資族可以考慮定期定額投資市值型ETF，績效可能更勝勞退基金。

若要自提也要考慮兩點，一是勞退和歷史大盤市場年化報酬相比，勞退的收益率大概只有一半甚至更低；第二，年滿60歲才能提領，如同儲蓄險有資金閉鎖期，這筆錢無法彈性領取。

（旺得富理財網 黃順德）