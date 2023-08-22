全聯驚見36元便當！饕客曝這特點根本無敵

物價高漲，一個便當動輒百元起跳，不過全聯福利中心近日推出「幸福餐盒」，一個只要60元，有排骨、雞腿、雞排等口味，吸引大批消費者搶買；還有民眾在晚上8點後買到6折、只要36元的便當，嗨喊「現在晚餐都改吃全聯」。許多網友都表示「別說6折，新鮮的都搶不到呢」、「好驚人的價格」，也有人分享菜色「雞排真的超厚，很好吃，根本無敵！」

一名網友在批踢踢貼出全聯便當照片，原價60元「6折後36元」，發文表示，「雖然裡面就一些青菜跟南瓜，但雞排肉很厚、很大塊，36元有肉有飯又有菜，根本無敵了吧！」

也有網友在臉書「爆廢公社二館」發文直呼「我現在晚餐都改吃全聯」，還說1個吃不飽可以買2個，也才72元。許多網友大讚「雞排真的超厚一塊」、「原價60元，好驚人的價格」、「真的是幸福餐盒耶」、「雞排很大塊，比外面的便當還厚，好吃又便宜。」

全聯這款便當在用餐時段若沒賣完，會在下午1點及晚上8點後打6折販售，不少網友都表示「別說6折，新鮮的都搶不到呢」、「我們這邊都秒殺，跟本沒36元的」、「還可以等到特價，我6點去都沒東西了」、「我們這裡的也沒有6折的」。

（中時新聞網 方翊倩）

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