友達廠長猝逝 同仁驚爆超辛勞內幕

昨晚（21日）面板大廠友達的匿名臉書社團傳出一名任職友達台中6A廠廠長猝逝，讓同仁難忍悲憾表示，「有事，我扛」是他對員工最常說的名言，如今成了絕響。

一名友達同仁在臉書社團《匿名 靠北友達》發文表示，一位值得尊敬的長官突然驟逝，除了震驚更是難過，「有事，我扛」成了絕響，希望您在另一個國度通通可以放下。

此外，該名同仁也感嘆，公司有許多會議，無止盡的Daily回覆信件與LINE訊息群組，「應該讓您累壞了，總是被要求夜間會議，一開就是沒完沒了，過程中充滿著大主管的訓斥和無限迴圈的指導，您總是會擋在前面，一起被罵，讓大家看到您的肩膀。」

原Po也喊話，「衷心期盼公司可以好好調查這次的主因和改變工作生態，讓大家可以在工作和健康中找到平衡。」文章引起熱烈討論，許多同仁也紛紛留言訴說對廠長的思念，感嘆多少員工下班後還在待命。

對此，三立新聞網報導，友達發聲明證實此事，公司一名台中廠資深的優秀主管，近日因健康因素驟然離世，我們深感遺憾與不捨。

友達感謝該名廠長多年來的專業付出與貢獻，已於第一時間成立治喪小組，全力協助家屬處理後事，同時盼請外界給予家屬空間，尊重保護個人隱私。友達也強調，一向重視員工健康管理，公司將持續關注與守護同仁的身心健康。

（中時新聞網 郭宜欣）