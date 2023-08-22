退休存款500萬 他細算只夠活這麼久

退休存款500萬 他細算只夠活17年 驚問：沒人發現？

辛苦工作為的就是存到足夠的退休金，年老時不必為錢煩惱，但受到低薪高物價影響，生活變得越來越難，一名網友日前計算出若一般人平均年薪50萬元，做到退休也只能存到500萬元，但這樣的存款大概17年就花光，屆時才82歲，感嘆沒人發現這樣不夠用嗎？引發網友熱議。

原PO日前在PTT指出，如果不是從事科技業、金融業等高收入行業，以一般人平均年薪50萬來計算，工作40年退休，大概可賺2000萬元，扣除基本花費存下四分之一，約可存退休金500萬。他表示，等65歲退休後沒收入，如果省著用，平均每年花30萬維生的話，500萬退休金差不多17年就花光，到時候也才82歲，以現代人的壽命可能還會活很久，驚問「沒人發現退休存500萬根本不夠用嗎？」

問題上線後，許多人感嘆，退休金存500萬哪夠，還是繼續上班吧，「誰教你500萬可以退休的」、「沒有一千萬我都不敢退休了」、「500萬太理想化了，一個月能存1萬算不錯了」、「工作到死啊，誰准你退休的」、「每天少吃雞排、奶茶、星巴克」。

但也有人指出退休門檻沒那麼高，現在還有勞保，「勞保有月退，看很多基層退休領2-3萬勞保月退在生活」、「勞保退休金一個月1萬9可以補一些」、「一堆退休連100萬都沒有」、「誰叫你死存錢」、「有58%的退休人員，每年提領的錢少於投資的報酬，所以不用擔心錢用完」、「500萬存高息etf，可以月領息2萬7，夠不夠你自己參考看看」。

（中時新聞網 莊楚雯）