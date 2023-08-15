85度C跌落神壇？網揭2關鍵 美國人卻愛慘

知名連鎖飲料店85度C跌落神壇？一名網友分享，最近發現好幾間85度C結束營業，引起討論，不少網友認為85度C逐漸被淘汰有2個原因，首先是不知道何時起，門口總聚集著一群人抽菸，讓人看了就想離開，接著就是餐點與飲料不具價格優勢。不過一名住在美國的網友則說，美國85度C生意超好。

一名網友昨天在PTT上發文分享，最近發現好多間85度C都結束營業了，看網路社團說是因為要加盟主重新裝潢才能做，因此很多加盟主乾脆不做了，不知道有沒有相關的八卦？

貼文引起網友討論，不少人感嘆「85度C」的幾個缺點，包括門口常常聚集一堆人抽菸，以及餐點與飲品沒有以前便宜。「外面常聚集一群人抽菸，根本不想靠近」、「真的要喝去超商買就好」、「蛋糕變貴太多，真的買不下手」。

另有一位居住在美國的網友分享，85度C的開店重心應該早就轉移到美國了，開在西雅圖的店普遍生意都很好，因為真的很便宜，一個麵包才2塊多美金（台幣63元），一條吐司3塊半美金（台幣112元），但美國隨便一間麵包店光是一個可頌就要5塊美金（台幣160元），因此很多美國人都很愛去85度C。

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（中時新聞網 何立雯）

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