麥當勞夏季優惠券登場 超激省亮點一次看

搶攻暑假最後商機，台灣麥當勞起祭出最新「夏季優惠券」！自8月16日起至9月19日連續五週、從早到晚不限次數使用，最高可現省2,843元。除了有消費者最喜愛的大薯、4塊麥克雞塊，以及薯餅「加一元多一件」，蜂蜜系列飲品（紅茶/奶茶）、經典那堤等夏季解渴飲品「買一送一」，101元起、有吃有喝的「超爽大餐」，「雙人共享套餐」也只要209元起。還有149元起的「雙人早餐」、早餐套餐「免費升級」經典美式咖啡等，優惠享不完。

消費者除了可於麥當勞餐廳櫃台或得來速窗口出示手機上的「夏季優惠券」，或直接報代碼購買優惠餐點，也可透過自助點餐機畫面上的「夏季優惠券」專區，直接選購想要的優惠品項。此外，至8月29日為止，歡樂送網路訂餐也有專屬優惠；只要輸入優惠碼「BOGO」，即可享大薯、金黃地瓜條、OREO冰炫風，或是經典那堤「買一送一」的優惠。

麥當勞「夏季優惠券」的亮點包括：

l、美味多1件：經典的大薯、4塊麥克雞塊和薯餅，全都「加一元多一件」。「買一送一」的部分，除中杯可口可樂、經典美式咖啡（冰/熱）、經典那堤（冰/熱）外，還有人氣飲品蜂蜜奶茶（冰/熱）、蜂蜜紅茶（冰），等於是半價超值優惠。

2.超爽大餐101元起:豐富澎湃、有吃又有喝的「超爽大餐」，！麥香雞+4塊麥克雞塊+小薯+小飲只要101元；勁辣雞腿堡+4塊麥克雞塊+小薯+勁辣香雞翅（一份兩塊）+小飲，五件組只要159元，平均打六折。

3.雙人共享209元起/ 大麥克雙享 249元起：人氣主餐大麥克、勁辣雞腿堡、麥香魚、雙層牛肉吉事堡、麥脆雞腿、還有深受歡迎的極選系列蕈菇安格斯牛肉堡等熱門產品，雙主餐+6塊麥克雞塊+中薯+2杯中飲，只要209至299元，最高現省105元。

4.雙人早餐149元起/ 早餐套餐免費升級咖啡:除早餐最熱銷人氣產品「豬肉滿福堡系列」（豬肉滿福堡/豬肉滿福堡加蛋/無敵豬肉滿福堡加蛋），人氣品項麥香魚、現烤焙果、蕈菇嫩蛋焙果堡也入列！搭配麥克雞塊、薯餅、飲料組成「雙人早餐」，優惠價只要149元起、最多下殺5折。凡購買指定早餐套餐，亦可搭配「免費升級咖啡」優惠。