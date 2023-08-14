花7千萬購地 無償讓公東高工續用 買家曝光

台東木工名校「公東高工」因財務危機，遭教育部列為專案輔導學校，限期2年改善，校方決議出售約400坪宿舍土地償債，近期傳出好消息，1名退休科技業主管願以市價購地，並無償提供校方續用，另提供為期3年的資金助辦學，雙方已簽訂合作備忘錄。

「公東高工」被譽為國內技職教育的搖籃，創校62年來，培育出16面國際金牌國手，在少子化浪潮下，近4年新生數減少800人，但實習材料成本卻逐年上漲，債台高築，被教育部列為專案輔導學校，給予改善期限2年，否則將面臨退場。

雖然校方精簡人事，但財政缺口仍高達4400萬，經過董事會決議通過，將出售376坪舊宿舍土地償債，依每坪市價20萬元估算，預計可入帳約7500萬元，結餘則用作校務基金。

公東高工校長李恭榮表示，校地與實習工廠相連，須先進行土地分割，後再進行土地鑑價，且須取得2家公司出具的報告，避免賤賣之嫌。

公東高工賣地求生消息一出，各界捐款湧入，土地出售一事也露出曙光，1名退休科技業高管於今年6月間主動聯繫校方，不只願意以市價購地，更提出資助辦學的計畫，目前已簽訂合作備忘錄，預計8月底完成售地前置作業。

「他是很棒的天使！」，李恭榮表示，買家除無償提供地上權外，另每年挹注300萬辦學，為期3年，前提是秉持錫質平神父辦學精神，一旦停招、停辦或轉售即終止。

據了解，該名買家為半導體公司英特爾前副總裁王文漢，退休後回台，因其友人所聘的裝潢木工師為公東校友，王文漢因而得知公東校務危機，便以台灣造雨公司名義表達購地意願。

（中時 蕭嘉蕙）

延伸閱讀

高苑科大獲台鋼資金續命免退場 這3校停辦

明道大學欠薪4個月 老師得借便當錢過活！

教育部擬提高博士生獎學金 最高月領7萬

台科大、華夏科大整併案 教育部通過