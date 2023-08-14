雙颱大迴轉 全台劇烈天氣炸3天時間曝

受西南季風影響，氣象專家吳德榮表示，周三至周五水氣增多，降雨範圍擴大，各地大雷雨及劇烈天氣發生機會提高，周六起西南季風停歇，回到炎熱天氣型態。颱風方面，中颱蘭恩向北大迴轉，今天起侵襲日本，輕颱朵拉也向西北西轉北大迴轉，無侵台疑慮。

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今、明（14、15日）兩天西南季風影響，水氣減少，中南部清晨有局部降雨的機率，午後局部地區有陣雨或雷雨，範圍雖縮小，其中仍有大雷雨發生的機率，應注意。今日北部氣溫23至37度，中部25至35度，南部25至35度，東部23至37度。

吳德榮說，周三至周五（16至18日）仍受西南季風影響，水氣再增多，降雨範圍擴大，大雷雨及劇烈天氣發生的機率又再提高，應持續注意。周六、周日（19、20日）西南季風停歇，水氣減少，大氣恢後穩定，天氣晴熱，午後山區仍有局部雷陣雨。

颱風部分，最新中央氣象局「路徑潛勢預測圖」顯示，第7號「中颱蘭恩」逐漸減弱中，向西北轉北大迴轉，今日下午起至明日（15日）侵襲日本本州、四國。另外，第8號「輕颱朵拉」強度也逐漸減弱中，向西北西轉北大迴轉，無侵台疑慮。

（中時新聞網 莊楚雯）