午後大雷雨連炸7天 這天起雨更強

未來一周都是午後雷陣雨的天氣，氣象專家吳德榮表示，今天至周六連7天受西南季風影響，局部地區有陣雨或雷雨，其中周三開始至周六西南季風水氣增多，降雨範圍擴大，發生大雷雨及劇烈天氣的機會提高。颱風方面，中颱蘭恩明天、周二將侵襲日本九州、四國。

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄說，今日至周二（13至15日）西南季風影響，水氣略減少，南部清晨有局部少量降雨的機率，午後局部地區有陣雨或雷雨，範圍雖縮小，仍有大雷雨發生的機率，應注意。今日北部氣溫23至35度，中部25至36度，南部24至36度，東部23至36度。

吳德榮表示，周三至周六（16至19日）仍受西南季風影響，水氣再增多，降雨範圍擴大，大雷雨及劇烈天氣發生的機率又再提高，應持續注意。

颱風部分，吳德榮指出，最新中央氣象局「路徑潛勢預測圖」顯示，中颱蘭恩逐漸減弱中，向西北轉北大迴轉，明日、周二（14、15日）侵襲日本本州、四國。另外，中颱朵拉強度亦逐漸減弱中，向西北西轉北大迴轉，無侵台疑慮。

（中時新聞網 莊楚雯）

雨彈一早開炸！5縣市大雨特報

對流雨帶來了，氣象局發布彰化、雲林、嘉義縣、台南、高雄5縣市大雨特報，受西南風影響，易有短延時強降雨，今日彰化至高雄地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防淹水。

氣象局發布彰化、雲林、嘉義縣、台南、高雄5縣市大雨特報。(翻攝自氣象局)

氣象局表示，今天（13日）天氣與昨天類似，環境吹西南風，水氣較少，降雨時間也較前幾天減少，清晨至上午中南部地區仍有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區中午前大多為多雲到晴的天氣，午後因受熱力作用，大台北、宜蘭及各地山區有局部短暫雷陣雨的機率，午後外出應攜帶雨具備用。

氣溫方面，預測西半部及宜蘭高溫約33到35度，花東地區約31到33度，其中台北盆地、花蓮縱谷及東南部沿海有局部36度高溫發生的機率，外出注意防曬並多補充水分。

（中時新聞網 莊楚雯）