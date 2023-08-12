南霸天手搖飲北部擴點 開幕日揭曉

台灣手搖飲料店四處林立，各有不同特色、不同擁護者，而號稱南霸天手搖飲的「茶の魔手」近日在桃園中壢擴點，明（13）日就是新門市的開幕日，消息曝光後，讓許多在地人感到興奮，直說「瘋掉」、「期待很久了」、「這我絕對喝爆」。

號稱南霸天手搖飲的「茶の魔手」在全台有600多間門市，但大多集中在中南部，北部分店寥寥無幾。臉書粉專《我是中壢人》昨日發文分享好消息，茶の魔手即將在中壢開設新分店，粉專寫下簡短8字「茶魔確定，中壢擴點！」就引來近4千名網友按讚，累積高達8百多則留言。

許多在地人興奮地說，「太棒了！不用跑南部了」、「這我絕對喝爆」、「感動天感動地」、「認真！我要天天買爆喔」、「瘋掉！終於啊」、「去台南都要帶大冰桶裝滿滿回來連喝2天，終於來了」、「沒喝過的北部人會嚇到」、「真的大推，仙楂烏龍很好喝」。

另外，也有人貼出該分店的相關資訊，地點位於中壢區福州一街，自8月13日開幕連續7天優惠，無論到場購買或是叫外送，只要達到一定杯數就會多送一杯。實際查詢茶の魔手官網，北部原本僅新竹竹東店1間、宜蘭民權新店1間，如今官網也更新資訊，確定桃園新開「中壢福州店」。

（中時新聞網 陳駿碩）

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