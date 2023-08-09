隔12年食腦變形蟲又奪命 30歲女發病7天亡

相隔12年國內出現第二例，因感染「食腦變形蟲」死亡的病例，該名30多歲女性發病前曾前往室內親水設施遊憩，發病七天後，於8月1日死亡，衛福部疾管署表示，感染發病後死亡率約99％。

疾管署副署長曾淑慧9日表示，近期國內發生福氏內格里阿米巴腦膜腦炎死亡病例，該感染源又稱為「食腦變形蟲」，前一名個案是12年前的一名男性，同樣在感染後死亡。

曾淑慧指出，本次死亡的病例為北部30多歲女性，近期無國外旅遊史，發病前曾前往室內親水設施遊憩，今（2023）年7月26日出現頭痛及肩頸僵硬症狀，後續出現發燒、畏寒、頭痛、頸部疼痛抽搐就醫，後續病程進展快速，於8月1日死亡。

曾淑慧說，個案在7/21～7/24曾二度前往，而感染源潛伏期約七天，提醒目前有到過相關場域的民眾，先做2個潛伏期的健康監測，不過健康監測的人數尚在疫調中，檢驗中心也針對水塔等地點，進行環境採檢。

疾管署指出，「食腦變形蟲」的人類病例罕見。該疾病潛伏期約1～7天，發病後病程進展快速，初期症狀為頭痛、發燒、噁心、嘔吐，之後出現頸部僵硬、抽搐、意識變化、譫妄、昏迷等腦炎症狀，發病後死亡率約99％。

疾管署並表示，診療醫院通報不明原因腦炎，採集檢體送疾管署實驗室檢驗，確認為「福氏內格里阿米巴原蟲(Naegleria fowleri)」感染所導致的腦膜腦炎，地方衛生單位已對該室內親水設施進行環境採檢以釐清感染源，並依傳染病防治法第21條，請業者預防性停業及進行環境清消。

疾管署指出，福氏內格里阿米巴原蟲為淡水湖泊、河流中自然生存的單細胞寄生蟲，喜好溫暖環境，能生存於46℃的溫熱環境中，在更高的溫度下也可短暫存活。

疾管署提醒，民眾在戲水或泡溫泉等活動時，應避免水進入鼻腔，或避免將頭部浸泡於水中，於自然水域戲水時，同時應避免攪動底部池水或淤泥；戲水或泡溫泉後出現發燒、頭痛、噁心或嘔吐等症狀，應儘速就醫，並告知醫護人員相關接觸史。