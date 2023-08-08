老高小茉被爆年收3億 小茉驚人財力曝光

在YouTube上擁有585萬訂閱的「老高與小茉」，因影片講述偏門、稀奇的故事跟冷知識深受不少觀眾喜愛，豈料近日卻遭踢爆抄襲日本YouTube影片，老高2度發出聲明內容本就非原創，外界也傳出兩人年收3億，許多網友也相當好奇為何兩人至今膝下無子女。

老高曾透露，他與小茉是透過朋友介紹認識，朋友表示小茉是個不愛講話的女孩，當時老高心想說話是自己的強項，第一次約會時，老高就將自己的能言善道發揮極致，但小茉反倒被嚇了一跳；後來老高請求朋友幫忙，又帶小茉去了一次東京迪士尼，在這次約會中老高做了充足準備，兩人因此確立了「情侶關係」。

此外，兩人經常在頻道中展現有趣的夫妻日常，有粉絲曾喊話：「快生個孩子，拍一家四口的幸福日常吧！」不過老高卻回應：「自己是頂客族（雙薪水、無子女的夫妻）」，更進一步表示：「不想生孩子是因為想知道『未來人』存不存在，如果未來人存在，他的孩子一定會從未來穿越到現在，阻止他當頂客族的想法。」

事實上，根據YouTuber「Owen蔗糖男」表示，老高單支影片價值200萬，年收保守估計3億；小茉財力更驚人，外傳她是含著金湯匙出生的富家千金，以房地產投資起家。

（中時新聞網 許庭瑛）