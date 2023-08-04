小心！男搭火車被針筒刺到 崩潰衝醫院

一名男網友分享，搭火車意外被針筒刺到，凌晨衝去醫院抽血檢查，結果需要一陣子才會出來，讓他非常焦慮，深怕針筒的主人有什麼傳染病，引起網友討論，不少人嚇歪直呼，亂丟針筒也太沒水準了。原PO也說，被針刺到以後，他馬上就連繫台鐵工作人員，對方只說「要釐清責任歸屬 ，不一定會賠償！」

一名男網友昨在Dcard上分享，搭火車被來路不明的針筒戳到手掌，他坐下的時候沒有看到針筒，移動的時候意外被刺到，才發現有一支針筒卡在座椅的縫隙，他當下立刻就找台鐵人員來處理，結果對方卻只說「要釐清責任歸屬 ，不一定會賠償！」而他凌晨就衝到醫院抽血檢驗，很害怕針筒的主人有什麼特殊疾病，也覺得自己太衰了，搭個火車還能遇到這種事情。

貼文引起網友討論，「太噁了吧！針筒亂丟很沒水準，就算是胰島素的針，誰知道用過的人有什麼病」、「可以直接去掛急診抽血，因為現在也很晚了沒有門診，否則就是早上去掛家醫科或感染科的診」、「不寂寞，我是房務人員，客人打完胰島素的針筒丟垃圾桶，被刺到看了1年的血液追蹤」。

另有醫護人員留言表示，從針筒的外觀看應是注射胰島素的針，但的確無法得知針筒的主人是否有其他疾病。另有醫護人員則質疑，現在外出若需要注射胰島素，大多是使用「筆針」，這種針筒除了在醫院以外，很少人使用，令他懷疑是否有別的用途。

不過也有網友表示，真正有錯的應該是亂丟針頭的人，台鐵也算是莫名背鍋，畢竟塞在座椅間的縫隙真的很難看出來，清潔阿姨也很難每張椅子的縫隙都一一檢查。

（中時新聞網 何立雯）