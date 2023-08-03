不斷更新》卡努龜速移動 8/4停班停課一覽
今年第6號颱風卡努龜速移動，為大台北帶來風雨，氣象局預估今（3）日深夜至明日清晨卡努距離台灣最近，許多民眾都關心是否會放颱風假？《中時新聞網》整理各縣市4日停班停課狀況，帶您一次掌握。
氣象局今日下午資訊顯示，中度颱風卡努中心位置在台北的東北方約330公里之海面上，以每小時5轉7公里速度，向西轉東北東進行，七級風平均暴風半徑280公里，氣象局已發布陸上、海上颱風警報，警戒區域包括新北、台北、基隆、宜蘭等地；北部、東北部海面航行的船隻也要嚴加戒備。
●基隆市 尚未宣布。
●台北市 尚未宣布。
●新北市 尚未宣布。
●桃園市 尚未宣布。
●新竹市 尚未宣布。
●新竹縣 尚未宣布。
●苗栗縣 尚未宣布。
●台中市 尚未宣布。
●彰化縣 尚未宣布。
●雲林縣 尚未宣布。
●南投縣 尚未宣布。
●嘉義市 明天正常上班、上課。
●嘉義縣 尚未宣布。
●台南市 明天正常上班、上課。
●高雄市 明天正常上班、上課。
●屏東縣 明天正常上班、上課。
●宜蘭縣 尚未宣布。
●花蓮縣 明天正常上班、上課。
●台東縣 3日蘭嶼鄉12時停班停課；綠島鄉18時起停班停課。
●澎湖縣 尚未宣布。
●連江縣 尚未宣布。
●金門縣 尚未宣布。
（ 中時新聞網 陳駿碩 、 姚志平）
卡努來勢洶洶 高雄「這5行政區」明天停班停課
卡努颱風來襲，高市府今晚（3）日晚間宣布，根據中央氣象局資訊，明（4）日高雄市山區預估雨量已達停班停課標準，且水保局已將3個原民區列為土石流黃色警戒，為維護山區民眾安全，因此包括那瑪夏區、茂林區、桃源區、甲仙區、六龜區等5個行政區明天停班停課。至於其餘地區照常上班、照常上課。
（中時 柯宗緯）
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