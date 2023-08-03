颱風假出勤好哀怨？5大勞工權益QA必看

中颱卡努來勢洶洶，直撲北台灣，北北基宜今（3）日停班停課；不過，不少人歡慶放假之餘，也有勞工擔憂萬一被臨時召喚出勤，是否可以拒絕？若不得不出勤，颱風假薪資又該如何計算？是否有加班費？種種勞工權益相關的疑難雜症，本文統整5大QA為廣大勞工解答。

Q1、政府宣布颱風假，公司卻要求正常上班，是否可以不去？

A：勞動部表示，颱風假並未納入《勞基法》，因此雇主仍可要求勞工出勤，但若風雨過大，情況危急，勞工可視情況行使「退避權」不出勤，雇主則「可以不支薪」；此外，勞動部也建議雇主不要扣薪；並強調，因颱風假未出勤「不能扣發全勤獎金」。

Q2、雇主要求「遠距上班」是否合理？

A：勞動部指出，是否「遠距上班」應以勞雇雙方事前約定而定，且須徵得勞工同意，若勞工有在颱風天值勤，建議給予額外津貼。

Q3、放颱風假等於無薪假嗎？

A：許多勞工樂放颱風假之餘，也嘆少領了一天薪水；對此，勞動部表示，若是公司決定放颱風假，建議雇主「宜」不要扣發工資，不過也不能視為曠職、遲到或強迫勞工用事假或其他假別處理，也不可扣發全勤獎金、解雇、強迫勞工補行工作或其他不利處分。

Q4、颱風假出勤，薪資計算公式如下：

A：勞動部說明，颱風假當日是「工作日」則正常給薪，不過，也建議雇主多發加班費或額外津貼；若颱風假當日正值「休息日」，須依法給予加班費。

試算：

以每小時工資150元為例、出勤8小時，計算方式為「150元×1⅓×2小時+150元×1⅔×6小時＝1900元」。

Q5、此次颱風假，由於桃園未放假，引發不少桃園以及要前往桃園上班的民眾抱怨相當不便；若颱風假成立，居住地停班，但公司所在縣市照常上班，員工是否可以不去呢？

A：勞動部說明，若「居住地」以及「上班途中會經過的區域」都停班，但「公司所在縣市」正常上班，出於安全疑慮，勞工可要求不到班；勞動部表示，若員工未到班不能視為曠職、扣全勤，也建議雇主不要扣薪。

（旺得富理財網 李澍）

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