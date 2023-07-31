卡努最快明發海警 最靠近台灣時間曝光

由於颱風外圍雲系影響，明（1）日基隆北海岸及北部地區轉為短暫陣雨的天氣，南部地區及各山區午後有雷陣雨，半夜後中南部轉為有短暫陣雨的天氣。氣象局表示，中颱卡努目前位於琉球東南方海面，以北北西轉西北的方向朝琉球群島前進，預測未來暴風圈還會擴大，最快有機會明天發布海上颱風警報，距台最近時間則是周四（3日），之後會北轉朝日本前進。

氣象局指出，明天基隆北海岸及北部地區轉為陰短暫陣雨的天氣，降雨機率高，其他地方晴到多雲，午後在南部地區及各山區有雷陣雨的機會，不過因外圍沉降作用，對流發展會較緩和、零星，半夜之後中南部也轉為有短暫陣雨的天氣；溫度方面，各地高溫普遍為32、33度，而東半部局部地區溫度會再更高一些。

氣象局說明，周三、周四（2日、3日）颱風外圍環流影響，西半部地區皆有局部短暫陣雨，北部地區降雨較持續、明顯，且山區累積降雨會更多，中南部降雨較局部、短暫，東半部大多為多雲，降雨機率較低，背風側東南部地區容易出現焚風，午後山區有局部短暫陣雨；周五至下周一（4日至7日）西南風影響，中南部降雨範圍擴大且較持續，局部容易有較大雨勢，至於北部及東半部為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

氣象達人彭啟明提醒，目前南海上的西南季風往太平洋延伸至颱風的南側，不過隨著颱風最快周三下半天進入東海活動，帶動西南季風往台灣附近增強，迎風面的中南部將進入天氣不太穩定且多雨的環境，亦不排除有較大雨勢的發生機會，時間可能會延續到周末或下周前期。

（中時新聞網 陳又瑞）

延伸閱讀

翻盤！卡努大迴轉明晚恐發海警 專家：北部、中部小心

中颱卡努在台灣北方滯留 對這2地非好事

明顯降雨連8天 卡努最快這時轉中颱