翻盤！卡努大迴轉明晚恐發海警 專家：北部、中部小心

氣象局最新卡努颱風預測路徑大幅修正，從原本向西北前進直撲大陸華東一帶，變成大轉彎北上，發海警機率增加，氣象局預估明晚有機會發布海上颱風警報，周二晚上至周四離台灣最近，全台有雨機率增加。氣象粉專「台灣颱風論壇」也指出，如果是這樣走，會拉長北部、中部的大雨時間，縮短中南部強盛西南風降雨的天數。

氣象局表示，卡努颱風目前位於台灣東部海面，以每小時19公里速度向北北西進行，原本預估颱風會一路前進登陸浙江或長江口，但最新颱風路徑預報改變，變成大迴轉北上，可能在東海滯留後轉往東北，朝日、韓移動，但後續路徑不確定性高，仍會受北方高壓勢力、導引氣流等影響。

氣象局預估可能在明晚發布海上警報，周二晚起北台灣變天，周三、周四颱風離台灣最近，全台降雨機率增加。同時，明天到周四颱風靠近台灣，暴風圈接近台灣附近，北海岸、東半部、恆春半島、馬祖有長浪。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」也在臉書發文，最新颱風路徑顯示，卡努將穿越日本那霸至宮古島間之後，北方高壓斷開、另高壓低緯度西伸，卡努卡在鞍型場內，慢行逐漸北轉，如果是這樣走會「拉長」北部、中部的大雨時間，「縮短」中南部強盛西南風降雨的天數，強調路徑變數還很大，不同路徑對北部天氣影響程度差很大，但中部、南部西南風大雨仍然躲不掉。

（中時新聞網 莊楚雯）