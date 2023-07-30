明顯降雨連8天 卡努最快這時轉中颱

卡努很危險！「季風建立」要來了 明顯降雨連8天

6號颱風卡努路徑沒什麼變化，強度持續增加，預估31日將發展為中度颱風。氣象專家吳德榮提醒，仍不能排除海上颱風警報的可能性，應密切觀察；另颱風雖從北邊來，引進西南氣流恐對中南部造成威脅，更要小心！

最新模式模擬，周二（1日）起受卡努外圍環流影響，迎風面西半部有短暫雨，北台灣降雨明顯、花東晴時多雲。2日起至8日，潮濕、不穩定的「西南季風」逐漸建立，西半部將轉為陣雨或雷雨。

吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文，季風建立期間，迎風面的西南部一帶易有大雷雨，甚至伴隨劇烈天氣，且連日降雨明顯，民眾要特別留意長時間的雨勢致災。

預估卡努大致往琉球群島附近海域，轉西北西、通過東海南部，撲向大陸浙江。由於部分模式做出颱風進入台灣北部海域的模擬，是否排除海上警報？還要繼續觀察其動態。

今、明兩天多雲時晴，局部地區午後慎防大雷雨。各地氣溫：北部24至35度、中部23至35度、南部24至35度、東部22至36度。

（中時新聞網 王嘉慶）

吳德榮：卡努最快31日轉中颱 8/1北部有雨

氣象專家吳德榮今天表示，颱風卡努最快明天清晨增強為中颱；預估8月1日起北部受卡努外圍環流影響有明顯降雨；8月2日起西南季風建立，西半部轉為有局部陣雨或雷雨的天氣。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新中央氣象局「路徑潛勢預測圖」顯示，第6號輕颱卡努大致往琉球附近海域，轉西北西、通過東海南部，撲向浙江；途經高海溫、弱垂直風切的海域，持續增強，明晨將跨越中度颱風門檻，路徑不確定性的範圍觸及北部海面。

吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，卡努部分路徑進入台灣北部海面，是否可以排除其「海上警報」勿言之過早，應持續觀察。

吳德榮提到，最新歐洲模式模擬顯示，今、明兩天各地大致多雲時晴；水氣多、局部地區偶有局部短暫雨，大氣不穩定、午後慎防局部大雷雨；東半部山區因杜蘇芮累積大量降雨，應避免入山活動。

吳德榮說，8月1日受卡努颱風外圍環流影響，迎風面西半部有局部短暫雨，北台灣降雨較明顯，花東晴時多雲；8月2日至8日潮溼、不穩定的西南季風逐漸建立，西半部轉為有局部陣雨或雷雨，東半部偶有局部陣雨；西南部易有大雷雨、伴隨劇烈天氣、並有連日明顯降雨的機率，應持續注意最新模式的調整。

（中央社）

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