花蓮90年名店「戴記扁食」 8月底將熄燈

又有一間美食名店要熄燈！在花蓮經營90年的「戴記扁食」是已故總統蔣經國的愛店，店家日前發出公告，表示老闆戴玉麗年事已高，體力無法負荷，只營業到8月底，消息曝光後，有老饕驚呼「這是花蓮最嚴重的事」。而戴玉麗過去曾分享，一碗碗好吃的扁食，其實有許多不為人知的辛苦。

根據「戴記扁食」官網資料，戴記扁食與「液香扁食」師出同門，傳承自老祖父戴阿火的好手藝，特殊的桿麵法讓扁食久煮不爛，內餡採用新鮮豬肉，最後再點綴上油蔥酥、芹菜，湯頭清香不膩口，是已故總統蔣經國的愛店，更因此打響名號。

「戴記扁食」第3代經營者戴玉麗日前在店內張貼公告，表示自身年紀已高，體力不堪負荷，無法繼續經營，預定8月31日結束營業；消息一出，臉書網友議論紛紛，甚至有人說「這是花蓮最嚴重的事」、「這家真的不能停」、「希望有人能傳承手藝」。

戴玉麗過去接受《海峽衛視》採訪時表示，這間店起初只有祖父母兩人經營，本來是在夜市賣小吃，因緣際會下認識了一名老先生，雙方相當投緣，老先生要回故鄉前，分享製作福州餛飩的好技術，讓這樣的好滋味飄香90年。

戴玉麗說，「戴記扁食」每天早上9點開門營業，一直到晚上9點半才打烊，她從12歲起就和祖父母一起在廚房裡工作，累積超過60年的包扁食經驗，每天凌晨5點半就要起床備貨，沒有先備妥5、6盤扁食成品，她根本不敢離開店面，而芹菜、油炸蔥花等細節也不敢馬虎，就連醬油都是自己製作，「最重要、最真實大骨熬的湯，是花蓮的味道」。

（中時新聞網 陳駿碩）