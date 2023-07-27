不斷更新》還有颱風假?各縣市資訊一次看

中颱杜蘇芮持續影響台灣，今（27）日入夜到明日清晨風雨尤其猛烈，氣象局持續發布海上、陸上颱風警報，許多民眾都關心明日是否要照常上班課，本文整理各縣市停班停課狀況，帶您一次了解。

根據氣象局18時15分資訊，中度颱風杜蘇芮在鵝鑾鼻的西南西方約190公里的海面，向北北西持續前進，氣象局持續發布海上、陸上颱風警報，苗栗、台中、彰化、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、恆春半島、花蓮、台東、澎湖、金門等地都要謹慎防颱。

氣象局表示，今晚到明日清晨杜蘇芮對台灣影響最為劇烈，花東、金門、澎湖風雨強勁，各地都要提防9到10級強陣風，直到明日清晨杜蘇芮從福建登陸後，強度、暴風圈才會減弱，屆時台灣本島才能完全脫離杜蘇芮的威脅。

●基隆市：明日上班上課。

●台北市：明日上班上課。

●新北市：明日上班上課。

●桃園市：明日上班上課。

●新竹市：明日上班上課。

●新竹縣：明日上班上課。

●苗栗縣：明日上班上課。

●台中市： 明日上班上課。

●彰化縣：明日上班上課。

●南投縣：明日上班上課。

●雲林縣：明日上班上課。

●嘉義縣：明日上班上課。

●嘉義市：明日上班上課。

●台南市：明日上班上課。惟考量清晨員工出勤安全，呼籲雇主針對因風雨而無法準時到班之員工，不予扣薪。

●高雄市：那瑪夏區、茂林區、桃源區停班停課，其餘地區正常上班上課。

●屏東縣：屏東縣明天正常上班、正常上課，惟考量山區夜間降雨的安全疑慮，包含霧台、三地門、瑪家、泰武、來義、春日、獅子、牡丹、滿州等9鄉，爰授權鄉公所視各自轄區狀況決定之。

●宜蘭縣：明日上班上課。

●花蓮縣：尚未公布。

●台東縣：尚未公布。

●金門縣：明日停班停課。

●澎湖縣：明日停班停課。

●連江縣：尚未公布。

（中時新聞網 楊雅婷 、 陳駿碩）

※相關資訊以人事行政總處官網公布為準。