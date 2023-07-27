小資女6年存235萬達標 網大讚財商觀念

搭載AI引擎的台股自去年10月至今大漲逾4,000點，對於很早就以AI個股作為存股標的的小資族而言，今年更是大豐收的一年。有網友分享，原本要存股，但這波漲起來忍不住，將存2年的股票出清8成，雖只賺12萬多，但讓今年存款目標提早達成，總存款累積6年也達235萬；原Po直呼，感謝這6年來努力不懈的自己。

有網友在Dcard上以「感謝AI」為題分享自己賺錢的喜悅。原Po表示，自己買股票原本是要存股，但這波漲起來就沒原則的部分獲利了結了，趁除息錢把存了2年的股票出清8成，雖然投報率不高，但也讓今年的存錢標可提早達成，可以朝更高目標前進，存款趨勢的斜率也被這波出清拉起來。

原Po回憶存錢的心路歷程，她表示，從畢業以來的32萬存到現在235萬，剛畢業的時候設定自己一年要存30萬，那時候寫完還覺得自己很好笑，「幾年之後的存款怎麼可能照這樣隨便寫一寫就幻想成功」，但真的實現了。

最後，原Po說，感謝這6年來努力不懈的自己，本薪不夠就用勞力用時間去兼職去換加薪，搭配投資的小小收益，讓她能完成這階段性目標；她也期盼，希望未來能順利提升本薪，提升本薪，就不用再兼職。

不少網友也同感喜悅，紛紛稱讚原Po，「讚歐，財商觀念很好歐」、「聰明，美債是送分題，我也全部獲利出清，慢慢把資金分批打入，坐等明後年發財」、「真厲害，每年可以固定存那麼多錢，我這個月玩AI損益也是還不錯，AI未來還是可以期待的」、「財富自由」、「向妳看齊！投資理財真的是越早開始越好，我是最近才開始的，希望有天能跟妳一樣」。

有網友好奇，原Po獲利之後，是否會再投入其他標的，原Po則大方回覆，「等006208價格到月20均線以下再開定期定額，最近也開了美債ETF的定期定額」。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 李澍）

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