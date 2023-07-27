準颱風「卡努」走向 日本：恐直掃北台灣

杜蘇芮還沒走，菲律賓東方海面已有熱帶性低氣壓發展，氣象專家賈新興表示，今、明兩天熱低壓將增強為今年第6號颱風「卡努」，最新各國預測路徑皆顯示，準卡努將往北朝沖繩前進，即台灣北部海域，日本氣象廳更預測暴風圈可能直掃北台灣。

賈新興今天在臉書發文，菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，今、明（27、28日）生成為颱風的機會高。根據歐洲、美國系集模式模擬，兩者預測的路徑很相似，都是往北朝沖繩前進，離台灣有點距離，目前看起來影響不明顯，但熱帶性低氣壓才剛發展，後面要特別注意增強成颱風後，路徑有何變化。

日本氣象廳也預測，熱帶性低氣壓最快28日增強成輕颱「卡努」（Khanun，泰國提供，指波羅蜜），以時速15公里往西北移動，直撲日本沖繩，也就是台灣北部海域，預測8月1日颱風暴風圈可能觸及台灣北部、東北角一帶，把台灣北部列為暴風警戒範圍。

賈新興表示，卡努颱風成颱後，對台灣的主要影響時間在下周二至下周五（8/1至8/5），8月1、2日桃園以北有雨，受颱風氣流影響環境吹西南風，嘉義以南沿海早晚有雨，其他地區午後雷陣雨。3至5日台中以南有雨，其他地區為午後雷陣雨。

（中時新聞網 莊楚雯）