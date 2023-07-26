不斷更新》颱風假+1 停班停課縣市一次看

受颱風杜蘇芮外圍環流影響，各地區開始出現局部大雨，暴風圈預估今天下午觸及恆春半島陸地，晚間暴風圈將涵蓋南台灣，風雨會逐漸增強，尤其是花東地區要嚴防大豪雨發生機率，民眾關心是否放颱風假，本文整理各縣市停班停課狀況，帶您一次了解。

截至目前為止，花蓮縣、台東縣宣布今晚18時起到明天全縣停班停課；屏東縣恆春、車城、枋山、滿州、牡丹、獅子及琉球7鄉鎮是下午6時起停止上班課；高雄桃源區、茂林區、那瑪夏區、六龜區、甲仙區等5行政區也宣布下午6時停止上班上課；金門縣宣布明天下午停班停課。

至於北北基桃何時宣布，台北市長蔣萬安表示，預估今天傍晚就會確定明天是否停班課，屆時將一同對外宣布。

●基隆市：明日正常上班上課。

●台北市：明日正常上班上課。

●新北市：明日正常上班上課。

●桃園市：明日正常上班上課。

●新竹市：明日正常上班上課。

●新竹縣：明日正常上班上課。

●苗栗縣：明日正常上班上課。

●台中市：明日正常上班上課。

●彰化縣：明日正常上班上課。

●南投縣：明日正常上班上課。

●雲林縣：明日正常上班上課。

●嘉義縣：明日正常上班上課。

●嘉義市：明日正常上班上課。

●台南市：明日停班停課。

●台東縣：明日停班停課。

●高雄市：明日停班停課。

●宜蘭縣：明日正常上班上課。

●花蓮縣：明日停班停課。

●屏東縣：明日停班停課。

●金門縣：金門縣災害應變中心宣布，明日上午正常上班上課，下午停班停課。

●澎湖縣：明日停班停課。

●連江縣： 明日正常上班上課。

（中時 羅亦晽 、 王志偉 、 謝佳潾 、 洪浩軒 、 蔡旻妤/中時新聞網 楊雅婷 、 陳又瑞）

延伸閱讀

杜蘇芮暴風圈將至 明有望放颱風假地區曝

杜蘇芮近滯留 估午後暴風圈碰觸恆春半島

杜蘇芮來襲 全台26日正常上班上課