杜蘇芮威脅東南部 台鐵列車停駛資訊一次看

中央氣象局今（26日）早公布，過去3小時杜蘇芮颱風中心近似滯留打轉，目前在呂宋島北部近海，預計未來仍將向西北轉北北西移動，其暴風圈已進入巴士海峽近海，對台南、高雄、台東、屏東、恆春半島將構成威脅，對此台鐵也發布部分列車在17時後停駛訊息。

而颱風也影響列車行駛狀況，交通部台鐵局表示，「基隆=潮州」的西部幹線，及「台北=花蓮=台東間」的東部幹線正常行駛，「高雄=台東」間的南迴線對號列車，則在17時00分以後停駛；「枋寮=台東」區間車17時00分以後視風雨狀況機動行駛；各支線（平溪線、深澳線、內灣線、集集線、沙崙線）則均正常行駛。

目前停駛資訊如下：

【順行列車】324次（台東=臺南間）停駛，428次（台東=新左營間）停駛，328次（台東=新左營）全區間停駛，434次（台東=新左營間）停駛。

【逆行列車】165次（潮洲=台東間）停駛，317次（枋寮=台東間）停駛，323次（枋寮=台東間）停駛，385次（潮州=台東間）停駛，327次（新左營=台東）全區間停駛。

另外，台鐵也提醒，自發布海上颱風警報起至解除海上颱風警報止，購買上述期間內各級列車車票之旅客，可自乘車日起一年內，持未經使用之車票至各車站辦理退票，免收手續費；使用信用卡購票旅客，未攜帶原購票信用卡可由車站主管於票面簽證退現金。

延伸閱讀

杜蘇芮來襲 全台26日正常上班上課

防颱囤貨潮 超市量販設專區優惠搶錢

颱風來襲 旅綜險須留意眉角