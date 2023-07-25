杜蘇芮來襲 全台26日正常上班上課
今年第5號颱風「杜蘇芮」近逼，氣象局今（25）日已發布陸上、海上颱風警報，杜蘇芮颱風有登陸的可能，強勁風雨將對屏東、恆春半島帶來衝擊，不過今日晚間各縣市皆宣布，明日照常上班、上課。
根據氣象局資料顯示，25日20時杜蘇芮中心位置在鵝鑾鼻的南南東方約380公里之海面上，以每小時10轉13公里速度，向西北西轉西北進行在鵝鑾鼻南南東方海面，向西北西轉西北移動，其暴風圈已進入巴士海峽，對台東、屏東、恆春半島將構成威脅。
《26日全台停班停課一覽》
基隆市：明天照常上班、照常上課
台北市：明天照常上班、照常上課
新北市：明天照常上班、照常上課
桃園市：明天照常上班、照常上課
新竹縣：明天照常上班、照常上課
新竹市：明天照常上班、照常上課
苗栗縣：明天照常上班、照常上課
台中市：明天照常上班、照常上課
彰化縣：明天照常上班、照常上課
南投縣：明天照常上班、照常上課
雲林縣：明天照常上班、照常上課
嘉義縣：明天照常上班、照常上課
嘉義市：明天照常上班、照常上課
台南市：明天照常上班、照常上課
高雄市：明天照常上班、照常上課
屏東縣：未達停班停課標準，白天正常上班、正常上課。
宜蘭縣：明天照常上班、照常上課，惟各機關學校如因受地形、雨量影響，致交通、水電供應中斷或供應困難，影響通行、上班上課安全或有致災之虞時，得由各該機關學校首長視實際情形自行決定停止上班及上課，通知所屬公教員工及學生。
花蓮縣：明天照常上班、照常上課
台東縣：明天照常上班、照常上課
澎湖縣：明天照常上班、照常上課
金門縣：明天照常上班、照常上課
連江縣：明天照常上班、照常上課
※相關資訊以人事行政總處官網公布為準。
（中時新聞網 陳駿碩）
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