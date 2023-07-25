杜蘇芮颱風攪局 明預計127航次停航

中央氣象局25日已對「杜蘇芮」颱風發布陸上颱風警報，受颱風影響，沿海地區會有長浪產生，交通部航港局公布今（25日）有36航次停航，明（26日）則預計有127航次停航，並提醒民眾不要前往離島旅遊，以免因船班停航而須滯留離島。

航港局指出，明天國內14航線、兩岸4航線，總計18航線停航；若以航次別計算，則國內有109航次、兩岸18航次，計127航次停航，另無家開航班。

明天預計停航班次資訊如下：

(1)基隆-馬祖：全部停航(2航次)(2)台北-馬祖：全部停航(1航次)(3)馬祖福澳-福州琅岐：全部停航(2航次)(4)北竿白沙-福州黃岐：全部停航(2航次)(5)南竿-莒光：部分停航(開航4航次、停航2航次)(6)南竿-北竿：部分停航(開航20航次、停航2航次)(7)南竿-東引：全部停航(1航次)(8)金門-泉州：全部停航(2航次)(9)金門-五通：全部停航(12航次)(10)水頭-九宮：下午停航(4航次)(11)高雄-馬公：全部停航(1航次)(12)布袋-馬公：全部停航(4航次)(13)將軍-東吉：全部停航(2航次)(14)東港-小琉球：全部停航(50航次)(15)鹽埔-小琉球：全部停航(14航次)(16)富岡-綠島：全部停航(12航次)(17)富岡-蘭嶼：全部停航(8航次)(18)後壁湖-蘭嶼：全部停航(6航次)

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