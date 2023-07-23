便當賣1,249元 網看配菜傻眼 前員工曝銷量

物價上漲，在外面吃一餐要百元起跳，一名男大生表示，無意間在網路看到連鎖餐飲業者推出外帶便當，但要價1,249元，主菜是6塊牛肉，配菜則是泡菜、秋葵及玉米，他超級傻眼說「貧窮限制了我的想像」，網友也震驚說「這個價錢配菜居然出現玉米？」但也有人認為便當的牛肉是和牛，採公克計價，因此1,249元根本不算貴，另也有該餐廳的前員工現身說，這款便當賣得不算差。

原PO近日於論壇《Dcard》指出，看到一間餐廳的外帶便當要價1,249元，只見便當盒分成5格，最大格放白飯及6塊牛肉，另3格是泡菜、秋葵及玉米，還有1格放了兩小盒沾醬，高售價讓他很吃驚，「貧窮限制了我的想像，有沒有人吃過？」

圖文曝光，網友也瞪大雙眼直呼不敢相信，「1,249配菜玉米…」、「這個價錢居然出現玉米」、「1,249不如去吃buffet」、「看到配菜笑出來」、「難道沒有人覺得牛排配白飯很不搭？」、「配菜看起來不好吃」。

但也有人說該便當的牛肉是和牛，用公克計價，以此來看1,249元根本不算貴，也有自稱是前員工現身留言說，「我之前是那邊的員工，這款便當賣得還不算差」。

（中時新聞網 楊雅婷）